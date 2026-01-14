Τσιάρας: Η ευθύνη περνά στην πλευρά εκείνων που δεν ανταποκρίθηκαν στον διάλογο

«Οι λόγοι που δεν προσήλθε η μία πλευρά των μπλόκων στη συζήτηση, δεν στέκουν στην κοινή λογική», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Είναι εντελώς προσχηματικό το αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άτομα. Οι λόγοι που δεν προσήλθε η μία πλευρά των μπλόκων στη συζήτηση, δεν στέκουν στην κοινή λογική», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”, με αφορμή την απουσία μερίδας εκπροσώπων αγροτών κατά τη χθεσινή συνάντηση του κλάδου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτή τη διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση έχει κάνει τα δικά της βήματα, όταν τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι», πρόσθεσε ο υπουργός και συνέχισε: «Η κυβέρνηση είναι πάντα υπέρ του διαλόγου όταν όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός απευθύνει τουλάχιστον δύο προσκλήσεις, γίνονται υπαναχωρήσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση, το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά κι εκείνοι πρέπει να απαντήσουν πραγματικά γιατί δεν το κάνουν.

Παρά το ότι δόθηκαν ευκαιρίες για διάλογο, να λυθούν τα θέματα, δεν μπορεί πλέον να ανέχεται κάποιος, συμπεριφορές που πλήττουν την ελληνική κοινωνία και δημιουργούν σοβαρές συνέπειες στην ίδια την ελληνική οικονομία».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες: «Καθώς ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι αυτό της ευλογιάς, το πώς θα μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε την κτηνοτροφία, υπάρχει δέσμευση του πρωθυπουργού ότι την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα, θα γίνει εξειδικευμένη συνάντηση για αυτά τα ζητήματα. Προφανώς και μπορεί να υπάρχει εκεί εκπροσώπηση και από τα άλλα μπλόκα. Η κτηνοτροφία έχει τεράστια αξία».