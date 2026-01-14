Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αναζητούν «πρόσχημα» για στρατιωτική επέμβαση

Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε χθες Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία.

Κατηγορίες προς την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητεί «πρόσχημα» για να επέμβει στρατιωτικά στη χώρα, εξαπέλυσε το Ιράν, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα δράσουν κατά τρόπο «πολύ δυνατό» εναντίον της Τεχεράνης αν εκτελεστούν διαδηλωτές.

«Οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην (σ.σ. επιδίωξη της) αλλαγής καθεστώτος, με τις κυρώσεις, τις απειλές, τις ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος να χρησιμοποιούνται ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη μέσω X, σε μήνυμα που συνοδεύει επιστολή διαμαρτυρίας που απηύθυνε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον ΓΓ του ΟΗΕ.

Στην επιστολή διαμαρτυρίας, η ιρανική διπλωματία κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία, απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων», τόνισε ο κ. Ιραβανί στην επιστολή, που κοινοποίησε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή συντάχθηκε σε αντίδραση για ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του, με την οποία έστειλε μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με «πολύ ισχυρή δράση»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εάν η κυβέρνηση του Ιράν προβεί σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί στην κρεμάλα την Τετάρτη. «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, εάν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε.

Τουλάχιστον 2.571 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τις διαδηλώσεις

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί - η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ