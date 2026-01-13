Χρηματιστήριο: Εξάμηνη παράταση για τις εταιρείες με χαμηλή διασπορά

Έξι εταιρείες που υπολείπονταν του ελαχίστου ποσοστού διασποράς στον τακτικό έλεγχο του Α’ εξαμήνου 2025 αποκατέστησαν την επάρκεια διασποράς τους.

Έξι εταιρείες που υπολείπονταν του ελαχίστου ποσοστού διασποράς στον τακτικό έλεγχο του Α’ εξαμήνου 2025 αποκατέστησαν την επάρκεια διασποράς τους, όπως ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ στις υπόλοιπες δόθηκε παράταση έξι μηνών προκειμένου να το κάνουν.

Συγκεκριμένα, παράταση δίνεται στην Prodea, η οποία με κεφαλαιοποίηση άνω των 200 εκατ. ευρώ υπολείπεται του ελάχιστου ποσοστού διασποράς του 15% και στις CrediaBank, Αττικές Εκδόσεις, Δάιος Πλαστικά, ΕΛΤΟΝ, Βογιατζόγλου ΑΕ, ΕΥΑΘ, Trastor, Attica Συμμετοχών, Alpha Real Estate Services, Καρέλιας, Ιατρικό Αθηνών και Ν. Βαρβέρης-Moda Bagno.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Σε συνέχεια του τακτικού ελέγχου για την επάρκεια της διασποράς σε συνεχή βάση Εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στην Ρυθμιζόμενη Αγορά, σύμφωνα με την §3.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές Αποφάσεις του, και λαμβάνοντας υπόψη τη μέση κεφαλαιοποίηση και μέση διασπορά για την περίοδο ελέγχου 01.07.2025 έως 31.12.2025, προέκυψε ότι:

• 6 Εταιρείες που υπολείπονταν του ελαχίστου ποσοστού διασποράς στον τακτικό έλεγχο του Α’ εξαμήνου 2025 αποκατέστησαν την επάρκεια διασποράς τους.

• H Εταιρεία ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των €200εκ. που υπολείπεται του ελαχίστου ποσοστού διασποράς του 15%, ενημερώθηκε πως της χορηγήθηκε αρχική 6μηνη προθεσμία προκειμένου να λάβει μέτρα αποκατάστασης έως 30/06/2026 και να ορίσει έως 31.03.2026 δύο (2) ειδικούς διαπραγματευτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

• Οι Εταιρείες CrediaBank Α.T.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε., TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.E., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. που υπολείπονταν του ελαχίστου ποσοστού διασποράς στον τακτικό έλεγχο του Α’ εξαμήνου 2025 έλαβαν, μετά την λήξη της αρχικής 6μηνής προθεσμίας, παράταση για επιπλέον 6 μήνες, ήτοι έως 30.06.2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος από το Χ.Α. της διαρκούς επάρκειας διασποράς γίνεται σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου των Εταιρειών κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Ν3556/2007) ή τις σχετικές γνωστοποιήσεις των Εταιρειών προς το Χ.Α. στις περιπτώσεις μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα εισηγμένων στο Χ.Α.