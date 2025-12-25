Η Ουκρανία, ο Πούτιν και οι αυταπάτες της ΕΕ

Η διαχείρηση του Ουκρανικού και οι δυνατότητες διαλόγου με τον Πούτιν στον γερμανόφωνο Τύπο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαστάσεις της διαχείρησής του παραμένουν ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τον γερμανόφωνο Τύπο και τα Χριστούγεννα.

Η Der Standard σχολιάζει τη συμφωνία της ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας – η αυστριακή εφημερίδα παρατηρεί πως αυτή αποτρέπει μεν την οικονομική κατάρρευση της Ουκρανίας, ωστόσο αναδεικνύει τις ρωγμές στο εσωτερικό της Ένωσης: «Τρία κράτη μέλη -η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία- δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση και στην εγγύηση των 90 δις ευρώ. Αυτή η αισχρή προδοσία της αλληλεγγύης προς την Ουκρανία αντικατοπτρίζει τη βαθιά διχασμένη κατάσταση της ΕΕ», γράφει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα «Ακόμη πιο ανησυχητική για πολλούς παρατηρητές είναι η διαμάχη που ξέσπασε με αφορμή τη θεαματική ήττα του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να αξιοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται στο Βέλγιο».

FAZ: Ο διάλογος με τον Πούτιν δεν είναι αυτοσκοπός

Η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει πως ένας διάλογος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν είναι αυτοσκοπός», ενώ «δεν είναι καλό για τους Ευρωπαίους το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαπραγματεύεται με τον Ρώσο ηγέτη ερήμην τους. Υπό αυτή την έννοια, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CSU, Αλεξάντερ Χόφμαν, έχει δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή αξίωση η εκπροσώπηση των συμφερόντων της Ευρώπης και ένας άμεσος διάλογος με τον Πούτιν. (…) Για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερβολικά μεγάλο, δυτικοευρωπαίοι πολιτικοί άφηναν τις αυταπάτες σχετικά με το καθεστώς του Πούτιν να τους καθοδηγούν – ανάμεσά τους και στελέχη της CSU. Ο Πούτιν δεν είναι εχθρός της Ευρώπης, είχε δηλώσει ακόμη και ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, αρχές του 2022, όταν ο ρωσικός στρατός περίμενε έτοιμος να εισβάλλει στα σύνορα της Ουκρανίας», υπενθυμίζει η FAZ.

Σύμφωνα με τον συντάκτη του δημοσιεύματος, «Ουσιαστικές συνομιλίες με το ρωσικό καθεστώς είναι δυνατές μόνο εφόσον κανείς προσέρχεται σε αυτές με σαφή αντίληψη των ορίων της διπλωματίας απέναντι στον Πούτιν», ενώ αναφέρει πως συχνά, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, «εξακολουθεί να καλλιεργείται η πεποίθηση ότι οι συνομιλίες αποτελούν αυτοσκοπό». Ωστόσο ο ίδιος θεωρεί πως η Ευρώπη θα πρέπει «υπερασπιζόμενη την Ουκρανία (και τα δικά της συμφέροντα) το πώς μπορεί να εισακουστεί στο Κρεμλίνο», καθώς «στη Μόσχα δεν φαίνεται αυτή την περίοδο ιδιαίτερη διάθεση για ουσιαστικές συνομιλίες με τους Ευρωπαίους».

Πηγή: DW