Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 22,16 εκατ. για το μεταφορικό ισοδύναμο - Κικίλιας: Στηρίζουμε τη νησιωτικότητα

Από το συνολικό ποσό, 12.273.674,92 ευρώ αφορούν 126.984 δικαιούχους επιβάτες, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1/10 έως και 31/12 2024.

Ολοκληρώθηκε ένας ακόμη κύκλος υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου, με συνολικές πληρωμές που ξεπερνούν τα 22,1 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των νησιωτών επιβατών και των επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών, καλύπτοντας μέρος του αυξημένου κόστους μετακινήσεων και μεταφοράς εμπορευμάτων.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το συνολικό αυτό ποσό, 12.273.674,92 ευρώ αφορούν 126.984 δικαιούχους επιβάτες, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.

Παράλληλα, 9.886.614,87 ευρώ κατευθύνθηκαν σε 1.788 επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Β' φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι πληρωμές αυτές αφορούν την εξόφληση του υπολοίπου των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων με έδρα τα 31 νησιά, με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, καθώς και οι αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ, έχουν ήδη εξοφληθεί, τον Μάιο του 2025 και τον Δεκέμβριο του 2024 αντίστοιχα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Συνεχίζουμε με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών και στηρίζουν τη νησιωτικότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου για επιβάτες και επιχειρήσεις αποτυπώνει έμπρακτα αυτή τη βούλησή μας. Το μέτρο λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο άμβλυνσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών μας, τόσο στις μετακινήσεις τους όσο και στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους».

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε: «Το Μεταφορικό Ισοδύναμο έχει ως στόχο να βελτιώσει και να ενισχύσει την καθημερινότητα των νησιωτών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε για τον ανασχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του μέτρου, προς όφελος των νησιών μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ