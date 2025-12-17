Κινέζος ΥΠΕΞ: Το Πεκίνο αντιτίθεται στον «μονομερή εκφοβισμό» χωρών

«Η Κίνα πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα καταλαβαίνει και στηρίζει τη στάση της Βενεζουέλας όσον αφορά την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της», τόνισε.

Η Κίνα αντιτίθεται στον «μονομερή εκφοβισμό» χωρών και υποστηρίζει τις χώρες που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι που επικοινώνησε σήμερα με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις του στη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ, ο Ουανγκ είπε ότι οι δύο χώρες τους είναι στρατηγικοί εταίροι και ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η υποστήριξη αποτελούν παράδοση των διμερών δεσμών.

«Η Κίνα πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα καταλαβαίνει και στηρίζει τη στάση της Βενεζουέλας όσον αφορά την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ