Πιερρακάκης: Το πρώτο μήνυμα ως πρόεδρος του Εurogroup - Ανάγκη ενότητας και συνεργασίας για τα κοινά συμφέροντα της ΕΕ

Ανάγκη εξομάλυνσης των διαφορών ανάμεσα στα κράτη. Μεγαλύτερη συνεργασία και παραγωγή αποτελεσμάτων. Οι 4 προτεραιότητες του νέου επικεφαλής της Ευρωομάδας. Αναδείχθηκε το success story της Ελλάδας.

(upd 21:47) Στους στόχους του ως νέος επικεφαλής του Eurogroup αναφέρθηκε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην πρώτη του δήλωση αμέσως μετά την εκλογή του. Επισήμανε ότι θα εργαστεί με έμφαση στην ενότητα και στα κοινά συμφέροντα και αρχές της ΕΕ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη εξομάλυνσης των διακρίσεων του παρελθόντος ανάμεσα στα κράτη γιατί οι προκλήσεις είναι κοινές (αμυντικές, τεχνολογικές, καινοτομίας, μακροικονομικών ανισορροπιών) κάτι που, όπως είπε, απαιτεί κοινές πολιτικές, αλλά και στην εφαρμογή όσων λέει η έκθεση Ντράγκι. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» είπε, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία και παραγωγή αποτελεσμάτων.

Αναφέρθηκε και στο success story της Ελλάδας, το οποίο αναδείχθηκε μέσω δηλώσεων αξιωματούχων της ΕΕ για την εκλογή του. Με τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ να ανακοινώνει εκ των προτέρων πως θα δώσει την ψήφο του στον Έλληνα υποψήφιο, αλλά και τον Γάλλο ομόλογό του να σπεύδει αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να εκθειάζει την πρόοδο της Ελλάδας.

Οι δηλώσεις Πιερρακάκη

Αναλυτικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως τα επόμενα χρόνια, «ο στόχος μου θα είναι να εργαστώ ώστε το Eurogroup να παραμείνει ένα όργανο ενότητας και κοινής στόχευσης».

Επισήμανε πως «υπάρχουν δύο μαθήματα, όπως ανέφερα προηγουμένως στη σύνοδο στους συναδέλφους μου, που έγιναν πιο έντονα για μένα τις τελευταίες εβδομάδες».

Το πρώτο είναι «ότι οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και ανάμεσα στις οποίες γενιές Ευρωπαίων μεγάλωσαν – οι διακρίσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, οι διακρίσεις μεταξύ «φειδωλών» και μη – φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό, διότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο-πολύ κοινές. Υπάρχουν παρόμοιες, κοινές αμυντικές προκλήσεις που απορρέουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουμε από κοινού την πρόκληση της τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες από τις οποίες πρέπει να απαλλαγούμε και τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι επίσης κοινές.

Το δεύτερο σημείο αγγίζει ακριβώς αυτό: η έκθεση Draghi, η έκθεση Letta, οι πολιτικές που έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμο της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη και στοχοπροσήλωση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα. Και σε αυτό σκοπεύω να επικεντρωθώ, στην υλοποίηση της ατζέντας της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της ενιαίας αγοράς, του ψηφιακού ευρώ και στην ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, με ταυτόχρονη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη».

Για την «Ελλάδα και τον λαό της» ανέφερε πως «νομίζω ότι πριν από 10 χρόνια η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες αφορούσε το αν η Ελλάδα θα έβγαινε ή όχι από την ευρωζώνη». Ωστόσο τα κατάφερε. «Και αυτό αποτελεί θεμέλιο της συνολικής δύναμης του λαού της, απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βοήθειας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είναι απόδειξη της προσήλωσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και να επιφέρει αλλαγές. Και είναι επίσης απόδειξη ενός συλλογικού αισθήματος ευθύνης μιας γενιάς να αφομοιώσει πλήρως τόσο τους κινδύνους της αδράνειας όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης. Και το λέω αυτό διότι αυτό το μάθημα, θα έλεγα, δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό».

Ο Κ. Πιερρακάκης κατέληξε λέγοντας πως «θα προσεγγίσω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευόμενος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη-μέλη για να προσφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής, σταθερής Ευρώπης, που είναι ταυτόχρονα προετοιμασμένη αλλά και ανθεκτική απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις.».

Οι 4 προτεραιότητες του Κ. Πιερρακάκη

Στην επιστολή της υποψηφιότητάς του ο κ. Πιερρακάκης έχει θέσει τέσσερις προτεραιότητες για τη συνέχεια:

-Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) – Απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και επενδύσεων: Η Ευρώπη αποταμιεύει με ρυθμό αντίστοιχο των ΗΠΑ, ωστόσο επενδύει σημαντικά λιγότερο. Το κεφάλαιο υπάρχει, αλλά παραμένει παγιδευμένο σε εθνικό επίπεδο. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, η Ευρώπη πρέπει να «ξεκλειδώσει» τα κεφάλαια, εμβαθύνοντας την οικονομική ολοκλήρωση, βελτιώνοντας τη διασυνοριακή ρευστότητα και προάγοντας τη φυσική συνεργασία και ενοποίηση που ήδη καταγράφεται στον τραπεζικό και χρηματιστηριακό τομέα.

Ένα ισχυρότερο χρηματοοικονομικό τοπίο θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Ευρώπης να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό ανασχηματισμό, την αμυντική ετοιμότητα και την καινοτομία, περιορίζοντάς παράλληλα την εξάρτησή της από μη ευρωπαϊκά κεφάλαια. Το έργο αυτό θα πρέπει να στηριχθεί σε ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιώδη, με πλήρη σεβασμό στο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων.

-Ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της Ενιαίας Αγοράς: Ο κατακερματισμός εξακολουθεί να εγείρει σημαντικό οικονομικό κόστος. Οι ρυθμιστικές αποκλίσεις, τα διοικητικά βάρη και οι ακαμψίες της αγοράς δημιουργούν προσκόμματα στην παραγωγικότητα και τις επενδύσεις στην ΕΕ. Η απλοποίηση πρέπει να αποτελέσει κοινή προτεραιότητα. Η Ευρώπη χρειάζεται πιο ξεκάθαρους και προβλέψιμους κανόνες για να μειώσει τα εμπόδια και να επιταχύνει τις επενδύσεις. Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς θα πρέπει να συνδυαστεί με στοχευμένες στρατηγικές σε τομείς όπου η κλίμα ορίζει την ανταγωνιστικότητα: τηλεπικοινωνίες, ψηφιακές υποδομές, πράσινη τεχνολογία και προηγμένη μεταποίηση.

-Το ψηφιακό ευρώ και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης: Οι τεχνολογικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο νομισματικό και οικονομικό τοπίο. Η ψηφιακή ταυτότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και τα συστήματα πληρωμών επόμενης γενιάς διαμορφώνουν πλέον μέρος της βασικής αρχιτεκτονικής της ανταγωνιστικότητας και της νομισματικής σταθερότητας. Το ψηφιακό ευρώ πρέπει να γίνει αντιληπτό ως εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση. Η δυναμική του ξεπερνά τις πληρωμές: μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ, να ενδυναμώσει τη νομισματική κυριαρχία, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης και να διασφαλίσει πως η Ευρώπη παραμένει στην πρώτη γραμμή των ασφαλών και διαλειτουργικών ψηφιακών οικονομικών.

-Διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης: Η μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης απαιτεί την ενίσχυση των διαρθρωτικών πυλώνων της οικονομικής αρχιτεκτονικής. Η μακροοικονομική σταθερότητα, τόσο δημοσιονομική όσο και χρηματοοικονομική, είναι η βάση της αξιοπιστίας, των επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δημογραφικές αλλαγές και τα επίμονα κενά παραγωγικότητας επηρεάζουν περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναμική και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ένα Eurogroup που εμπλέκεται συστηματικά σε αυτά τα διαρθρωτικά ζητήματα - σταθερότητα, δημογραφία, παραγωγικότητα- είναι καλύτερα τοποθετημένο για να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη ισχύ της Ευρώπης.