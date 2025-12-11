Πολιτική | Διεθνή

Μαρινάκης για εκλογή Πιερρακάκη: Αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά. Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

