Παπασταύρου για Eurogroup: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρωτίστως στην Ελλάδα

Ως μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και πρωτίστως στην Ελλάδα, χαρακτηρίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Συγχαρητήρια στον Kyriakos Pierrakakis για την πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup!»

Σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.

Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση του Kyriakos Mitsotakis, και πρωτίστως στην Ελλάδα μας.

Μετά από μία δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικών προκλήσεων, η ανάδειξη Έλληνα στον κορυφαίο θεσμό των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας μας και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των θυσιών του λαού μας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη».