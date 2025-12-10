Ευρωαγορές: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα στην Fed - «Άλμα» 14% για την Delivery Hero

Η προσοχή όλων των επενδυτών είναι στραμμένη στο μήνυμα που θα στείλει η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Με «μπερδεμένα» πρόσημα και ήπιες κινήσεις ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές την συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η προσοχή όλων των επενδυτών είναι στραμμένη στο μήνυμα που θα στείλει η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική πολιτική.

Οι αγορές αναμένουν ευρέως (87,6%) να μειώσει για τρίτη φορά τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο οι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται ότι παραμένουν διχασμένοι, με κάποιους να υποστηρίζουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου να «προστατευθεί» η αγορά εργασίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι μία μείωση επιτοκίων θα επιδεινώσει τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε στο +0,07% στις 578,17 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να καταγράφουν οριακές κινήσεις, ενώ οι κλάδοι κατέγραψαν μεικτή εικόνα. Ο Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,16%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 0,22% στις 24.110 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,37% στις 8.022 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,14% στις 9.655 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,25% στις 43.465 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε στις 16.746 μονάδες, με +0,07%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Delivery Hero σημείωσε άλμα 13,96% στο Χρηματιστήριο της Γερμανίας αφότου ανέφερε την Τρίτη μετά το κλείσιμο των αγορών σε σημείωμα προς τους μετόχους, ότι εξετάζει στρατηγικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών για επιλεγμένες δραστηριότητες σε συγκεκριμένες χώρες και μέτρα ανακατανομής κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι μετά τη Fed, τη σκυτάλη της νομισματικής πολιτικής παίρνουν οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, με την Swiss National Bank (SNB - Ελβετική Εθνική Τράπεζα) να παρουσιάζει τη δική της ανακοίνωση για το κόστος δανεισμού την Πέμπτη.

Η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα ακολουθήσουν στις 18 Δεκεμβρίου, όπως επίσης η Norges Bank της Νορβηγίας και η Riksbank της Σουηδίας.

Το κλίμα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι πιθανό να επηρεαστεί αυτή την εβδομάδα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους ηγέτες της ηπείρου «αδύναμους» σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο Τραμπ έχει μια ταραγμένη σχέση με τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς φαίνεται να τα πηγαίνει καλά με ορισμένους - όπως ο Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι - και όχι ιδιαίτερα καλά με άλλους. Στη συνέντευξη, ο πρόεδρος επέκρινε την «παρακμάζουσα» Ευρώπη για την αποτυχία ελέγχου της μετανάστευσης ή λήψης μέτρων στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», είπε στη συνέντευξη, προσθέτοντας: «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».