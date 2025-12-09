Πολιτική | Ελλάδα

Συνεδριάζει στις 11:30 το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κ. Μητσοτάκη

Newsroom
Συνεδριάζει στις 11:30 το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κ. Μητσοτάκη
Στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ποιοι συμμετέχουν στο ΚΥΣΕΑ

Ο Υπουργός Εξωτερικών,
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

tags:
ΚΥΣΕΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης
