Συνεδριάζει στις 11:30 το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κ. Μητσοτάκη

Στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ποιοι συμμετέχουν στο ΚΥΣΕΑ

Ο Υπουργός Εξωτερικών,

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.