Κικίλιας: Πρώτα από όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών

Στον «καθοριστικό ρόλο του νέου επιχειρησιακού βραχίονα» που θεσπίζεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων και άλλες διατάξεις» αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο.

«Ο επιχειρησιακός αυτός βραχίονας ο οποίος δημιουργείται, είναι επιβεβλημένος. Ο ρόλος του είναι επιτελικός, στρατηγικός και πολύ κρίσιμος για τα λιμάνια μας, για την ακτοπλοΐα και για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Γιατί πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, είναι η εξυπηρέτηση του κόσμου. Μόνο από τον Πειραιά είχαμε 10.700.000 εισιτήρια το καλοκαίρι προς τα λιμάνια μας και πίσω. Πρώτα απ' όλα είναι οι άνθρωποι», δήλωσε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας ότι η εποπτική μονάδα θα έχει αρμοδιότητα ελέγχου και στους παραχωρησιούχους των λιμένων, τόσο προληπτικά όσο και ουσιαστικά, για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και των όρων των συμβάσεων.

«Θα ελέγχει και τους παραχωρησιούχους; Φυσικά. Τα λιμάνια έχουν παραχωρηθεί με συγκεκριμένους όρους. Δεν πρέπει να ελέγχονται; Οπωσδήποτε, προς όφελος των πολιτών και των εργαζομένων. Και προληπτικά και ουσιαστικά. Τα λιμάνια, είτε κρατικά είτε δημοτικά είτε παραχωρημένα, είναι όλα υπό τον έλεγχο του κράτους. Κρατική δομή πρέπει να είναι αυτή και όχι ανεξάρτητη αρχή, χωρίς καμία αμφιβολία», τόνισε ο υπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξυπηρέτηση και στην ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες που ταξιδεύουν με πλοία, επισημαίνοντας τη στενή και διαρκή συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων προσβασιμότητας.

«Έχω πολύ υψηλού επιπέδου συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με τα μεγάλα και σύγχρονα πλοία που διαθέτουν ανελκυστήρες, αλλά και με τα παλαιότερα πλοία στα πορθμεία, για τα οποία μηχανολογικά δεν βρίσκεται εύκολα λύση και πρέπει να αναζητηθεί άλλος τρόπος. Είμαστε σε διαρκή συνεργασία από το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός είπε ότι πρόκειται για ένα μικρό, ευέλικτο και συγκεκριμένο νομοσχέδιο με καθαρά επιχειρησιακό και προληπτικό χαρακτήρα, το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο στείρας αντιπαράθεσης.

«Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι να μπορούμε να συνθέτουμε, να παίρνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει από την εμπειρία και τη γνώση όλων και αυτό να οδηγεί σε μια άρτια νομοθετική πρωτοβουλία που θα λειτουργεί στον χρόνο», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέδειξε την ευρύτερη στρατηγική σημασία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την οικονομία και τη νησιωτικότητα, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες του εθνικού προϊόντος.

Σημείωσε, δε, ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε πάνω από 1.000 έκτακτους ελέγχους στην ακτοπλοΐα, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για μια μόνιμη, θεσμική δομή που θα μπορεί να αξιολογεί συνολικά το αποτύπωμα των ελέγχων και να σχεδιάζει στρατηγικές παρεμβάσεις.

«Παρότι οι λιμενικοί μας υπερέβησαν τις δυνάμεις τους και έκαναν πάνω από χίλιους έκτακτους ελέγχους, χρειάζεται μια Αρχή που θα μπορεί να τους αξιολογεί συνολικά, να συντάσσει ετήσια έκθεση και να βλέπουμε στρατηγικά πού πρέπει να παρέμβουμε και πού όχι», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη και βοηθά στη βελτίωση των πολιτικών, χωρίς όμως να αναστέλλει την ευθύνη της Πολιτείας να εγγυάται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

«Οι πολίτες είναι πάνω απ' όλους. Όποτε χρειάστηκε να καυτηριάσουμε συμπεριφορές, το κάναμε δημοσίως και με παρρησία. Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν σωστά, είναι αδιαπραγμάτευτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Όσοι καταγόμαστε από νησιά, ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους συμπολίτες μας και προφανώς γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο στόχος της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και ακτοπλοϊκών μεταφορών σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας και τόνισε ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων (ΕΜΑΛΠ) η οποία θα έχει αποτελεσματικές εποπτικές, επιτελικές και συντονιστικές αρμοδιότητες. Η δημιουργία αυτής της Μονάδας, είπε ο κ. Φόρτωμας, αποτυπώνει τη βούληση της κυβέρνησης για ενίσχυση κρατικής εποπτείας και ενίσχυση της ασφάλειας και όλα αυτά σε ισορροπία με τη διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, εντός ενός λιμενικού οικοσυστήματος των ιδιωτικοποιημένων λιμένων αλλά και του ευρύτερου εθνικού λιμενικού συστήματος. «Βούληση της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι να δημιουργηθεί, κάτι το οποίο έλειπε. Δηλαδή, ένας κεντρικός εποπτικός φορέας ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας λιμένων, πλοίων, εταιρειών, και να εντοπίζει ελλιπή συμμόρφωση ή και αδυναμίες, πολλές φορές, ως προς την κανονιστική συμμόρφωση σε συγκεκριμένους τομείς και θα εισηγείται στην πολιτική ηγεσία αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ΕΜΑΛΠ θα εποπτεύει και τους ιδιωτικοποιημένους λιμένες και θα παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία τους. Παράλληλα θα αξιολογεί και όλα τα θέματα ασφαλείας των ακτοπλοϊκών μεταφορών», είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης κατήγγειλε απουσία κεντρικού σχεδιασμού λιμενικής πολιτικής και εκτίμησε ότι το μόνο που επιδιώκει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, είναι να συγκεντρώσει στα χέρια της τον απόλυτο έλεγχο στα «περισσεύματα» κρατικής παρέμβασης και ελέγχου που έχουν απομείνει στα λιμάνια. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε επίσης ότι η κυβέρνηση, στην 6ετή διακυβέρνησή της, έχει αποψιλώσει τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. «Το μόνο που θα επιτύχει η κυβέρνηση, με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, είναι σύγχυση και κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, προσθέτοντας μια επιπλέον αχρείαστη, κυβερνητικά ελεγχόμενη, κατ΄ όνομα ελεγκτική και εποπτική αρχή, ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες και δοκιμασμένες υπηρεσίες του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και με συντρέχουσες αρμοδιότητες», είπε ο κ. Μιχαηλίδης και σημείωσε ότι ενώ η κυβέρνηση επικαλείται τις αύξουσες ανάγκες για τον έλεγχο της τήρησης του υφυστάμενου πλαισίου για την ασφάλεια στα λιμάνια, άφησε παροπλισμένη την Διϋπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, μετατρέποντάς την σε μια απλή γνωμοδοτική επιτροπή, αποδυνάμωσε και άφησε σε καθεστώς αδράνειας τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και παρέδωσε στο Υπερταμείο την απόλυτη εξουσία εκποίησης, άνευ ελέγχου, των λιμανιών της χώρας».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, είπε ότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει τον ανορθολογισμό της πολιτικής του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη θεσμική υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. «Εδώ και έξι χρόνια, ο δημόσιος έλεγχος στα λιμάνια της χώρας αποδομείται συστηματικά. Καταργήθηκε η Δημόσια Αρχή Λιμένων, υποβαθμίστηκε η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αλλάξατε τις συμβάσεις παραχώρησης στους μεγάλους οργανισμούς λιμένων, όπως ακριβώς ήθελαν οι νέοι ιδιοκτήτες, και προχωρήσατε σε ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς υποχρεωτικές επενδύσεις και χωρίς μέριμνα για το δημόσιο συμφέρον», είπε ο κ. Μεϊκόπουλος και σημείωσε ότι σήμερα η κυβέρνηση φτιάχνει έναν φορέα χωρίς ταυτότητα και επιχειρησιακή λογική, χωρίς εργαλεία εποπτείας, έναν φορέα που ενώ υποτίθεται δημιουργείται για την εποπτεία των λιμανιών, αποκλείεται από τα ιδιωτικοποιημένα λιμάνια αφού δεν θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν θα έχει κυρωτικές αρμοδιότητες, δεν θα έχει ουσιαστικό εποπτικό ρόλο, «και όλα αυτά, στα λιμάνια που λειτουργούν με καθεστώς παραχώρησης, εκεί δηλαδή που το Δημόσιο χρειάζεται να έχει τον πιο ουσιαστικό ρόλο».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, είπε ότι η δημιουργία του νέου φορέα έρχεται αφού έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα σημαντικότερα δημόσια λιμάνια της χώρας και συνεπώς η ύπαρξη της Δημόσιας Αρχής Λιμένων θεωρείται πλέον περιττή, διότι δεν μπορεί να υπηρετήσει τα νέα επενδυτικά σχέδια και τη διεύρυνση των παλαιότερων. «Ήδη, με απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποίησης, μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα παραχώρησης, σε τρίτους, και άλλων λιμανιών και τουριστικών λιμένων. Οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιορίζουν και τον ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, αρκεί ο έλεγχος των λιμανιών και των πλοίων να λαμβάνει υπόψη τους όρους παραχώρησης και υποπαραχώρησης», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ. Ο κ. Συντυχάκης κατήγγειλε τις κακές εργασιακές συνθήκες και τις συνθήκες ασφάλειας στα λιμάνια και τα πλοία, απόρροια της ασυδοσίας των εφοπλιστών και άλλων εμπορικών και ναυτιλιακών ομίλων, που το μόνο ενδιαφέρον τους είναι το μέγιστο δυνατό κέρδος. Ο βουλευτής προειδοποίησε ότι η νέα εποπτική αρχή που δημιουργείται θα έχει ρόλο τροχονόμου των συμφερόντων και της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους, την ώρα μάλιστα που ενώ η κυβέρνηση «έχει το θράσος να μιλάει για ασφάλεια λιμένων», «μέρα μεσημέρι από τα λιμάνια της χώρας μεταφέρονται επικίνδυνα φορτία που περνάνε και διατρέχουν ολόκληρες πόλεις».

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Θοδωρής Δρίτσας, είπε ότι το νομοσχέδιο είναι αλλοπρόσαλλο, αντιφατικό, ανερμάτιστο, είναι νομοσχέδιο σκοπιμότητας. «Δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό που κάνετε. Είναι μια ντρίπλα. Είναι πλήρης ανοχή στην ασυδοσία των εταιρειών που ελέγχουν τα λιμάνια, αντί να ελέγχονται από δημόσιες αρχές», είπε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και αναρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση, αφού μιλάει για αυξανόμενες ανάγκες και ανάγκη αυξανόμενης εποπτείας, δεν επαναφέρει τη Δημόσια Αρχή Λιμένων που είχε θεσμοθετηθεί το 2016 και που θα είχε δομή με εξουσίες, κύρος και ανεξαρτησία, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη δημόσια υπηρεσία στα λιμάνια. Ο κ. Δρίτσας προκάλεσε τον παριστάμενο υπουργό Βασίλη Κικίλια να μην αναγνώσει το έτοιμο κείμενο ομιλίας του, αλλά να δώσει απαντήσεις σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι αυτός ο φορέας δεν θα έχει τη δυνατότητα που έχουν όλες οι άλλες χώρες στα λιμάνια τους. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να σταματήσει το ΤΑΙΠΕΔ να ιδιωτικοποιεί, με τις ευλογίες της, συνεχώς λιμάνια της χώρας, ενώ αυτή δεν είναι η παγκόσμια πρακτική αλλά είναι μια εξαίρεση αποικιοκρατικού τύπου.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας, είπε ότι ενώ μιλάμε για ενεργειακούς κόμβους στα ελληνικά λιμάνια, αυτά παραδίδονται σε ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς μάλιστα αντισταθμιστικά οφέλη, δηλαδή χάνει η χώρα ένα σημαντικό κομμάτι κυριαρχίας της. Ο βουλευτής επικαλέστηκε και όσα επισημαίνουν οι υπάλληλοι του υπουργείου, για τις αναγκαίες δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να είναι κάθε λιμάνι κύτταρο της τοπικής ευμάρειας και να υπάρχει ισορροπία με την ανάπτυξη. Ο κ. Μπούμπας, που εκτίμησε ότι το νομοσχέδιο δεν λύνει τα ζητήματα, κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί καταργήθηκε η Δημόσια Αρχή Λιμένων για μια πενταετία, για να θεσπίσει σήμερα το υπουργείο μια εποπτική μονάδα ασφαλείας και οι τοπικοί παράγοντες, η τοπική κοινωνία να μην χουν δικαίωμα λόγου και ψήφου, στις κρίσιμες αποφάσεις για τα λιμάνια που βρίσκονται σε αυτές.

Ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Κομνηνός Δελβερούδης, είπε ότι το νομοσχέδιο συνιστά έναν ακόμα πειραματισμό της κυβέρνησης στο σύστημα της λιμενικής διακυβέρνησης, γιατί ενώ υπήρχε η Δημόσια Αρχή Λιμένων, που είχε έργο την άσκηση δημοσίου ελέγχου για να παρακολουθεί αν τηρούνται οι όροι παραχώρησης των ιδιωτικοποιημένων λιμένων, το 2020 αυτή καταργήθηκε. «Σήμερα έρχεται ένα νομοσχέδιο που η ΔΑΛ μετονομάζεται σε Εποπτική Αρχή Ασφάλεια Λιμένων και Πλοίων και σκοπός είναι να μην ασκείται η δημόσια εξουσία στα ιδιωτικοποιημένα λιμάνια, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο που τα λιμάνια ανήκουν στο δημόσιο και διοικούνται από λιμενικές αρχές δημόσιου χαρακτήρα», είπε ο κ. Δελβερούδης.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά, είπε ότι με το νομοσχέδιο υποβαθμίζεται η εποπτική και ελεγκτική εξουσία της πρώην Δημόσιας Αρχής Λιμένων και ο υπουργός μπαίνει πάνω από τη νέα αρχή και εν τέλει, αυτό που νομοθετεί η κυβέρνηση είναι οι επιχειρηματικές διευκολύνσεις, σε μια εποχή μάλιστα που η κυβέρνηση «κάνει άνοιγμα στο πετρέλαιο και τα παράγωγά του, σε μια εποχή που η κυβέρνηση μετατρέπει τη χώρα, όχι σε ενεργειακό κόμβο, όπως λέει, αλλά σε βιομηχανική και στρατιωτική ζώνη, φτιάχνοντας λιμάνια που δεν χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται, δεν δίνονται αντισταθμιστικά οφέλη». «Στόχος είναι η απόλυτη εξάρτηση από τον εκάστοτε υπουργό και την κυβέρνηση. Οι απευθείας αναθέσεις, οι παραχωρήσεις, όλα σε ένα πακέτο δώρου, άνευ προηγουμένου», είπε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε ότι είναι ερωτηματικό πώς θα συνεργαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν σύγχυση και αλληλεπικαλύψεις, με τρόπο ώστε να υπάρχει αμεροληψία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του δημοσίου συμφέροντος.