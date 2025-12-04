Σημαντικές αλλαγές στην ηγετική ομάδα της Xerox

Η εταιρεία ενισχύει τη δομή της ενόψει της επόμενης φάσης της στρατηγικής «Reinvention» και της ενοποίησης με τη Lexmark.

Μια σειρά σημαντικών αλλαγών στην ανώτατη διοικητική της ομάδα, ανακοίνωσε η Xerox, καθώς η εταιρεία ενισχύει τη δομή της ενόψει της επόμενης φάσης της στρατηγικής «Reinvention» και της ενοποίησης με τη Lexmark.

Μεταβάσεις σε Ηγετικές Θέσεις

Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, ο John Bruno, ο οποίος διατέλεσε Πρόεδρος και Chief Operating Officer από το 2022, αποφάσισε να αναλάβει μια νέα επαγγελματική ευκαιρία εκτός Xerox. Από τις 31 Αυγούστου 2025, παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της Επιτροπής Ενοποίησης που θα επιβλέπει τη συνένωση Xerox–Lexmark.

Τη σκυτάλη στη θέση του Προέδρου & COO έχει αναλάβει από 1 Σεπτεμβρίου 2025 ο Louie Pastor, ο οποίος μέχρι πρότινος ηγούνταν της αναδιοργάνωσης κρίσιμων λειτουργιών της Xerox ως Chief Administrative Officer και Global Head of Operations. Η βαθιά του γνώση των συστημάτων, των διαδικασιών και της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας τον καθιστά φυσική συνέχεια για την ηγεσία της εκτελεστικής ομάδας.

Από την ίδια ημερομηνία, ο Jacques-Edouard Gueden, στέλεχος με τριακονταετή πορεία στη Xerox, ανέλαβε καθήκοντα Chief Revenue Officer, με ευθύνη για τα direct και indirect κανάλια πωλήσεων. Η εμπειρία του στις διεθνείς αγορές και στις σχέσεις με συνεργάτες θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπορική στρατηγική της ενοποιημένης επιχείρησης.

Ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Τομέα

Παράλληλα, από 3 Δεκεμβρίου 2025, ο Chuck Butler αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Financial Officer, διαδεχόμενος τη Mirlanda Gecaj, η οποία αποχώρησε προσφάτως για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές προκλήσεις. Ο Chuck Butler φέρνει στη Xerox βαθιά χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή εμπειρία, έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη Lexmark και στη μεταβατική περίοδο που ακολούθησε την εξαγορά της από τη Xerox.

Ο CEO της Xerox, Steve Bandrowczak, εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συμβολή των στελεχών που αποχωρούν και την εμπιστοσύνη του στη νέα ηγετική ομάδα: «Ο John συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής Reinvention και θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο μέσα από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Louie είναι απόλυτα έτοιμος να αναλάβει την εκτελεστική ηγεσία, ενώ ο Jacques-Edouard θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική μας στις πωλήσεις. Παράλληλα, ο Chuck φέρνει βαθιά εμπειρία σε περιόδους οργανωτικής αλλαγής και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής μας βάσης.»

Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια οργανωμένη μετάβαση που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Xerox: τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, ολοκληρωμένου και τεχνολογικά προηγμένου οργανισμού, ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.