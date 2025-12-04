Μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτικούς φορείς της Ελλάδας για το ΧΑΚ

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις μεγάλες διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Μεγάλο ενδιαφέρον επέδειξαν επενδυτικοί φορείς και οργανισμοί της Ελλάδας για τη χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου και τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο Road Show που διοργάνωσε το ΧΑΚ την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 7 εισηγμένων εταιρειών.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις μεγάλες διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με στόχο ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αξιόπιστο χρηματιστήριο. Τόνισε επίσης ότι η πορεία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ υπογράμμισε τη στενή συνεργασία των Χρηματιστηρίων Κύπρου και Αθηνών.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΚ) κ. Γιώργος Θεοχαρίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή αγορά λειτουργεί πλήρως εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη συνεχή ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Πρεσβεία στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ κ. Νίκος Τρυπάτσας παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς, σημειώνοντας ότι ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ το 2025 καταγράφει άνοδο 28%. Παρουσίασε επίσης στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το ΧΑΚ αποτελεί ελκυστική αγορά τόσο για εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση όσο και για επενδυτές που επιδιώκουν αποδοτικές επενδύσεις.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τις συμμετέχουσες εισηγμένες εταιρείες:

• Bank of Cyprus Holdings Public Co. Ltd

• Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

• NETinfo Plc

• Petrolina (Holdings) Public Ltd

• Ellinas Finance Public Company Ltd

• Top Kinisis Travel Public Ltd

• Atlantic Insurance Company Plc Ltd

Κατά τη διάρκεια του Road Show πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις (one-to-one business meetings) μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών, αναλυτών, διαχειριστών κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών φορέων της Ελλάδας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 45 συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ελληνικής επενδυτικής κοινότητας για την Κυπριακή αγορά.

Μετά τη λήξη του Road Show, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο συμμετοχής και ενδιαφέροντος, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την εξωστρέφεια του ΧΑΚ και προβάλλουν τη διεθνή εικόνα των εισηγμένων εταιρειών. Ανάλογες δράσεις, ανέφερε, θα συνεχιστούν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.

Ικανοποίηση εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι των εισηγμένων εταιρειών, τονίζοντας τη χρησιμότητα των επαφών που πραγματοποίησαν με επενδυτικούς φορείς της Ελλάδας.