«Δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται» διαμηνύει το ΣΕΗ.

Απεργία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου προκήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) ζητώντας με ανακοίνωσή του την υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης καθώς «δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται» ενώ και παραστάσεις σε ορισμένα θέατρα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στο δρόμο» τονίζει το ΣΕΗ.

«Καλούμε τους παραγωγούς να κλείσουν επιτέλους την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργούν. Καλούμε όλους τους ηθοποιούς και το κοινό μας να βρεθούμε όλοι μαζί στη συγκέντρωση μας την Παρασκευή στις 19:00 στη Βουκουρεστίου. Το θέατρο είμαστε εμείς» υπογραμμίζει ενώ ήδη έχουν δηλώσει τα περισσότερα απεργία και περιμένουν και τα επόμενα. Ενδεικτικά: