Απεργία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου προκήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) ζητώντας με ανακοίνωσή του την υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης καθώς «δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται» ενώ και παραστάσεις σε ορισμένα θέατρα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στο δρόμο» τονίζει το ΣΕΗ.
«Καλούμε τους παραγωγούς να κλείσουν επιτέλους την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργούν. Καλούμε όλους τους ηθοποιούς και το κοινό μας να βρεθούμε όλοι μαζί στη συγκέντρωση μας την Παρασκευή στις 19:00 στη Βουκουρεστίου. Το θέατρο είμαστε εμείς» υπογραμμίζει ενώ ήδη έχουν δηλώσει τα περισσότερα απεργία και περιμένουν και τα επόμενα. Ενδεικτικά:
- θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας
- θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: ο Εχθρός του λαού
- θέατρο ΤΕΧΝΗΣ : Το Τρίτο Στεφάνι
- θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικο) ο κος Βρομύλος
- θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
- θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια
- Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες
- Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο
- Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος ,ούτε πίσω
- θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου
- θεατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ
- θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή
- θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ:2:22 A GHOST STORY
- θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος
- θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ
- θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουαν
- Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ Οι φανταστικές περιπέτειες
- θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών
- θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χασαμε τη θεια ΣΤΟΠ
- θεατρο ΒΕΜΠΟ: Ενας ήρωας με παντούφλες
- θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα
- θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος
- θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα
- θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς
- θεατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση
- Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED
- Ίδρυμα Μιχαλης Κακογιάννης (παιδικό ) Το καπλάνι της Βιτρίνας
- θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος
- θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας
- θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι
- θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα
- θέατρο του Νεου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβαν
- θέατρο του Νεου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο
- θεατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ- Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις
- θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος
- θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος
- θεατρο CARTEL Tεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια
- Δημοτικό θέατρο Πειραια: Merdre!
- Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ : ΚΕΙΚ
- Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Οταν έκλαψε ο Νιτσε
- θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική αμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία
- Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι
- Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας
- θεατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μονικ δραπετεύει