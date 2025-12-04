SOS για όλους τους χρήστες των Gmail και Outlook - Ο μεγάλος κίνδυνος

Το FBI προειδοποιεί Gmail, Outlook και όλους τους χρήστες email για την αύξηση των περιστατικών απάτης κατά την χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Το FBI εξέδωσε ισχυρή προειδοποίηση στο Gmail, Outlook αλλά και σε όλους τους χρήστες email στις ΗΠΑ, τονίζοντας την ανάγκη να βρίσκονται σε επιφυλακή κατά την περίοδο των γιορτών καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απάτης, από εγκληματίες που μπαίνουν στα εισερχόμενα και αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανυποψίαστων.

Τα τέσσερα κυριότερα σχέδια απάτης που συνήθως καραδοκούν κατά την περίοδο των γιορτών είναι τα εξής: απάτες μη παράδοσης, απάτες μη πληρωμής, απάτες σε δημοπρασίες και απάτες με δωροκάρτες.

