Στο Πεκίνο ο Μακρόν - Αύριο η συνάντηση με τον Σι

Το ουκρανικό και οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο προέδων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε σήμερα την τέταρτη επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα σε ένα υπόβαθρο αυξανόμενων διακυβευμάτων με το Πεκίνο, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις μεγάλες εμπορικές ανισορροπίες προς όφελος του ασιατικού γίγαντα.

Ο Γάλλος πρόεδρος, το αεροσκάφος του οποίου προσγειώθηκε λίγο μετά στις 17:00 τοπική ώρα στο Πεκίνο, θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν και πάλι την Παρασκευή στην Τσενγκντού, στην επαρχία Σιτσουάν (νοτιοδυτικά), για μια πιο ανεπίσημη συνάντηση.

Τον Εμανουέλ Μακρόν, που συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μπριζίτ, υποδέχθηκε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε και για όλη την εργασία που θα κάνουμε μαζί», δήλωσε ο Κινέζος οικοδεσπότης του.

Ένα ιδιωτικό πρόγραμμα τον περιμένει ακολούθως στην πρωτεύουσα, με επίσκεψη στον «κήπο του αυτοκράτορα Τσιανλόνγκ» που έχει μόλις ανακαινιστεί, στην Απαγορευμένη Πόλη, την οποία θα ακολουθήσει δείπνο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται από έξι υπουργούς (Εξωτερικών, Οικονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πολιτισμού) και 35 επικεφαλής μεγάλων ομίλων (Aibus, EDF, Danone…) ή πιο οικογενειακών επιχειρήσεων, από είδη πολυτελείας μέχρι αγροδιατροφικά προϊόντα.

«Θέλουμε, και αυτό θα είναι το αντικείμενο της στρατηγικής συνομιλίας με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η Ευρώπη να τύχει σεβασμού ως μεγάλος εταίρος της Κίνας», επέμεινε το Ελιζέ πριν από την επίσκεψη.

Πρώτο θέμα: ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε χθες τους όρους του, κυρίως στο εδαφικό, για μια συμφωνία ειρήνης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα καλέσει γι΄άλλη μια φορά τον Σι Τζινπίνγκ να ασκήσει την «επιρροή» του στη Ρωσία, στρατηγικό εταίρο της Κίνας, προκειμένου να την «πείσει» να δεχθεί κατάπαυση του πυρός.

Αν και καλεί τακτικά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η Κίνα δεν έχει καταδικάσει ποτέ τη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και αντιτίθεται στις κυρώσεις σε βάρος της.

Εξακολουθεί να προμηθεύεται από αυτήν υδρογονάνθρακες ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σήμερα να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου το φθινόπωρο του 2027 προκειμένου να στερήσει τη Μόσχα από ένα έσοδο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ουκρανικό και οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη στο επίκεντρο

Το ουκρανικό, αλλά και οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και ειδικότερα με την Γαλλία θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχει με τον Σι Τζινπίνγκ ο Γάλλος πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένει από την Κίνα, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και που διατηρεί προνομιακές σχέσεις με την Ρωσία, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της διεθνούς ασφαλείας, ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναγνώριζαν ωστόσο ότι ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος συναντάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει συναντηθεί ποτέ του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και δεν έχει ποτέ καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τούτων δοθέντων, η γαλλική πλευρά θα ήταν ικανοποιημένη αν αποσπούσε από την κινεζική κάποιου είδους δέσμευση ότι δεν θα προμηθεύει την Ρωσία με προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές χρήσης.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα οι διαβουλεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στο θέμα του ευρωπαϊκού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ανάμεσα στην Κίνα και στην Ευρώπη, το οποίο υπερβαίνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρω, ενώ σε ό,τι αφορά ειδικά τη Γαλλία ανέρχεται στα 47 δισεκατομμύρια ευρώ και αναλογεί στο 46% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος της Γαλλίας.

«Το ζητούμενο είναι πώς θα πειστούν οι Κινέζοι να καταναλώνουν περισσότερα και να εξάγουν λιγότερα, ούτως ώστε οι ευρωπαίοι να παράγουν και να αποταμιεύουν περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά προς τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης διπλωματικός σύμβουλος της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «οι σύγχρονοι δρόμοι του μεταξιού δεν μπορούν να είναι μονής κατεύθυνσης». Προς το σκοπό αυτό αναμένεται να βρεθεί στο τραπέζι των διαβουλεύσεων και το μόνιμο ζήτημα της αύξησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Κίνα.

Τέλος γαλλικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη συνάντηση του με τον Κινέζο ομόλογό του θα θέσει και ζητήματα όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και η αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Ταϊβάν, τα οποία ωστόσο η κινεζική πλευρά θεωρεί ότι είναι «εσωτερικές υποθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ