Politico: Η έρευνα για τη Μογκερίνι μπορεί να εξελιχθεί σε «μεγάλη κρίση» για την ΕΕ

Την σοβαρότερη πρόκληση για την ΕΕ εδώ και δεκαετίες, αποτελεί η έρευνα για απάτη που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, αναφέρει το δημοσίευμα.

Την σοβαρότερη πρόκληση για την ΕΕ εδώ και δεκαετίες, αποτελεί η έρευνα για απάτη που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία είναι πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και νυν πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ.

Σύμφωνα με το Politico, ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της ως πρόεδρος της Κομισιόν, και ενώ ήδη αντιμετωπίζει επικρίσεις για έλλειψη διαφάνειας και αυξανόμενες εντάσεις με την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία, η φον ντερ Λάιεν πρέπει τώρα να αποφύγει τη δική της εμπλοκή σε ένα σκάνδαλο που φαίνεται να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της θητείας της.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr