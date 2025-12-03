Πολιτική | Διεθνή

Politico: Η έρευνα για τη Μογκερίνι μπορεί να εξελιχθεί σε «μεγάλη κρίση» για την ΕΕ

Newsroom
Την σοβαρότερη πρόκληση για την ΕΕ εδώ και δεκαετίες, αποτελεί η έρευνα για απάτη που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το Politico, ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της ως πρόεδρος της Κομισιόν, και ενώ ήδη αντιμετωπίζει επικρίσεις για έλλειψη διαφάνειας και αυξανόμενες εντάσεις με την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία, η φον ντερ Λάιεν πρέπει τώρα να αποφύγει τη δική της εμπλοκή σε ένα σκάνδαλο που φαίνεται να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της θητείας της.

