Τραμπ: Σύντομα επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν οποιαδήποτε χώρα διακινεί παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ αναφέροντας τόσο την Κολομβία όσο και τη Βενεζουέλα.

Το Πεντάγωνο θα αρχίσει σύντομα να στοχεύει τα καρτέλ ναρκωτικών με επιθέσεις στην ξηρά στη Βενεζουέλα και πέραν αυτής, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά από την εκστρατεία που επικεντρώθηκε κυρίως σε υποτιθέμενα πλοία διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Bloomberg. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα το ξεκινήσουμε πολύ σύντομα».

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις στην ξηρά, ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος την Τρίτη στον Λευκό Οίκο.

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν οποιαδήποτε χώρα διακινεί παράνομα ναρκωτικά εντός των συνόρων της, αναφέροντας τόσο την Κολομβία όσο και τη Βενεζουέλα.

«Όποιος το κάνει αυτό και το πουλάει στη χώρα μας υπόκειται σε επίθεση», υπογράμμισε. «Όχι μόνο η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ήταν πολύ κακή. Η Βενεζουέλα ήταν πολύ κακή σε κάτι άλλο, πιθανώς χειρότερο από τους περισσότερους. Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι το κάνουν». κατέληξε.