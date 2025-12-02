Πολιτική | Ελλάδα

Στην Ουάσιγκτον ο Στ. Παπασταύρου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στην Ουάσιγκτον ο Στ. Παπασταύρου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ
Σήμερα, Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο International Democracy Union Forum. Στο επίκεντρο η υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσιγκτον για σειρά επαφών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18:00 (01:00 ώρα Ελλάδος, 3/12/2025), ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο International Democracy Union Forum (Φόρουμ της Διεθνούς Δημοκρατικής Ένωσης – Παγκόσμιας Οργάνωσης της Κεντροδεξιάς). Στο φόρουμ θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Stephen Harper, η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Ευρωβουλευτής, κυρία Dolors Montserrat, καθώς και πλήθος Γερουσιαστών, Ευρωβουλευτών και εκπροσώπων κεντροδεξιών κομμάτων απ’ όλο τον κόσμο.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα του Υπουργού διαμορφώνεται ως εξής:

- 9:00 (16:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του National Energy Dominance Council, κ. Doug Burgum στο Υπουργείο Εσωτερικών.
- 10:30 (17:30 ώρα Ελλάδος): Επαφές με εκπροσώπους της αμερικανοεβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee (AJC).
- 12:00 (19:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές κ.κ. Dina Titus, Jimmy Patronis και Gus Bilirakis.
- 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδος): Μετάβαση στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ , συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, κ. Chris Wright.
- 16:15 (23:15 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), κ. John Jovanovic.
- 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδος, 4/12/2025): Συνάντηση με τον Διευθυντή του Office of Science and Technology Policy του Λευκού Οίκου, κ. Michael Kratsios στο Eisenhower Executive Office Building.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

Ξεπάγωσε με Ελπιδοφόρο - Νοιαζόμαστε και Προσπαθούμε το σύνθημα - Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στην Οξφόρδη

Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

tags:
Σταύρος Παπασταύρου
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider