«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση δηλώνουν Τραμπ και Μαμντάνι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Μαντάνι εκλέχθηκε δήμαρχος νωρίτερα αυτόν τον μήνα και έχει δηλώσει ότι θέλει να «μιλήσει καθαρά» με τον Τραμπ για την αύξηση της προσιτότητας διαβίωσης στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, οι δύο είχαν ανταλλάξει αιχμές τους τελευταίους μήνες, με τον Τραμπ να απειλεί ακόμη και με περικοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης της πόλης αν εκλεγόταν ο Μαμντάνι. Ο νέος δήμαρχος θα ορκιστεί στις 1 Ιανουαρίου 2026.

Κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, ο Μαμντάνι βρέθηκε αντιμέτωπος με πλήθος δημοσιογράφων και πολίτες.

Σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «σπουδαία, πολύ παραγωγική» και πρόσθεσε: «Όσο καλύτερα τα πάει τόσο πιο χαρούμενος είμαι».

Ο Μαμντάνι, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Τραμπ και επίσης τόνισε ότι η συνάντηση ήταν παραγωγική, εστιάζοντας στις ανάγκες των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης που πλήττονται από την κρίση κόστους ζωής.

Ο Μαμντάνι τόνισε ότι, παρά τις πολλές διαφωνίες, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο τους: «να ανακουφίσουμε τους Νεοϋορκέζους από τη δυσκολία και να τους προσφέρουμε μια πόλη που μπορούν πραγματικά να ζήσουν».

Στο παρασκήνιο, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, παραδέχτηκε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την ομάδα του Μαμντάνι σχετικά με το σχέδιό του για δωρεάν μετακίνηση με αστικά λεωφορεία, αν και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για πιθανή συμφωνία.

Επιπλέον, η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές δήλωσε ότι είχε σύντομη συνομιλία με τον Μαμντάνι πριν από τη συνάντηση, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ηγεσία του νεοεκλεγέντος δημάρχου και στον τρόπο που θα χειριστεί τα ζητήματα της πόλης.