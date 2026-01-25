Ειδήσεις | Ελλάδα

Αποχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα

Μετά από 54 ημέρες οι αγροτές και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου του Προμαχώνα αποχώρησαν με τα τρακτέρ τους από τον Μεθοριακό σταθμό.

Οι αγρότες αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι, όπως είπαν στην ΕΡΤ Σερρών, κάνοντας έναν τίμιο αγώνα, για 54 ημέρες σε περίοδο γιορτών, κάτι πρωτόγνωρο, όπως τόνισαν έμπειροι αγροτοσυνδικαλιστές.

“Ο αγώνας συνεχίζεται” λένε οι αγροτές του μπλόκου του Προμαχώνα οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων όπου θα αποφασισθεί κάθοδος στην Αθήνα.

