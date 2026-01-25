Ελατοχώρι Πιερίας: Για σκι με φόντο τον Όλυμπο

Το Ελατοχώρι Πιερίας δεν είναι τυχαία ένας από τους πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς. Η άγρια ομορφιά του τοπίου και η θέα προς τον Όλυμπο εντυπωσιάζουν, ενώ το χιονοδρομικό κέντρο προσελκύει τους λάτρεις του σκι στις πίστες του.

Σκαρφαλωμένο στα Πιέρια Όρη, που αποτελούν τη συνέχεια του Ολύμπου προς τα βορειοδυτικά, το Ελατοχώρι είναι ένας υπέροχος φυσιολατρικός προορισμός για χειμερινές αποδράσεις. Το παραδοσιακό χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, μέσα σε ένα τοπίο άγριας ορεινής ομορφιάς.

Μόλις 25 χλμ. από την Κατερίνη και 100 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, το Ελατοχώρι Πιερίας σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις ηρεμία, καθαρό αέρα και βόλτες στην ανέγγιχτη φύση των Πιερίων, αλλά και χειμερινά σπορ στο ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο - ένα από τα νεότερα της χώρας- που βρίσκεται στα 1.400-1.800 μέτρα με μια υπέροχη θέα προς τον Όλυμπο, τις ακτές της Χαλκιδικής και τον Αλιάκμονα.

