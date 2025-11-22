Επικοινωνία Μερτς - Τραμπ: Σαφής η δέσμευση της Ευρώπης στην Ουκρανία

«Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)», σημείωσε.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως κατέστησε σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκειας μιας μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης χθες το βράδυ.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

