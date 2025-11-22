COP30: Εγκρίθηκε συμφωνία χωρίς δέσμευση για μείωση ορυκτών καυσίμων

Παγκόσμια συμφωνία στην COP30 που ενισχύει τη χρηματοδότηση για τις φτωχές χώρες, αλλά παρακάμπτει κάθε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις και αντιστάσεις από μεγάλους παραγωγούς ενέργειας.

Eιδικότερα, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν σήμερα, Σάββατο (22/11) σε μια κλιματική συμφωνία στη διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία, η οποία αυξάνει τη χρηματοδότηση προς φτωχές χώρες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα που την προκαλούν.

Eπίσης δεν υπάρχει οδικός χάρτης για την έξοδο από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους.

Το κείμενο, προϊόν οδυνηρού συμβιβασμού έπειτα από διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, υιοθετήθηκε με συναίνεση, καθώς καμία από τις 200 περίπου χώρες μέλη της συμφωνίας του Παρισιού δεν εξέφρασαν αντίρρηση πριν ο πρόεδρος της διάσκεψης Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο κηρύξει τη λήξη των εργασιών.

Στο κείμενο ζητείται ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, ένα από τα αιτήματα που εκφράσθηκαν εξαιρετικά πιεστικά για τις εργασίες της COP30.