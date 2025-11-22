Ειδήσεις | Διεθνή

Στη Γενεύη ο υπ. Στρατού των ΗΠΑ - Συναντήσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

O Αμερικανός υπουργός Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη και συγκεκριμένα τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

