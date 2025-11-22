Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που έτρεχε με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

Πάνω από 5.000 αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής σε 24ωρη επιχείρηση.

Ειδική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Νοεμβρίου 2025, με σκοπό τον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αστυνομικοί σταμάτησαν έναν μεθυσμένο οδηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, ο οποίος κινούνταν με 230 χλμ./ώρα, αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr