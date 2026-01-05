Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η Α. Καλλέργη είναι μεταξύ των θυμάτων στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Ταυτοποιήθηκαν τα σαράντα θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Aκολουθούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν δίνει τα ονόματα:

- ένδεκα Ελβετίδες (μια 14 ετών, τέσσερις 15 ετών, μία 16 ετών, μια 18 ετών, μια 21 ετών, δύο 22 ετών και μια 24 ετών)

- δέκα Ελβετοί (τρείς 16 ετών, ένας 17 ετών, τρείς 18 ετών, ένας 20 ετών, ένας 21 ετών και ένας 31 ετών).

- δύο Γαλλίδες 26 και 33 ετών, μια Γαλλοελβετίδα 24 ετών και μια 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική

- πέντε Γάλλοι (ένας 14 ετών, ένας 17 ετών, ένας 20 ετών, ένας 23 ετών και ένας 39 ετών)

- δύο Ιταλίδες (15 και 16 ετών)

- τρεις Ιταλοί 16 ετών και ένας 16χρονος υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

- μια Βελγίδα 17 ετών

- μια Πορτογαλέζα 22 ετών

- ένας Ρουμάνος 18 ετών

- ένας Τούρκος 18 ετών

Επίσης, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 113 έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ