Μητσοτάκης: Σημαντικό Ελλάδα και Κύπρος να συντονιζόμαστε - Χριστοδουλίδης: Έχουμε μάθει πολλά από εσάς

Συντονισμένα και σε συνεννόηση χαράσσουν Αθήνα και Λευκωσία τα επόμενα βήματά τους τόσο στο κυπριακό και σε τομείς όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου επιδιώκοντας τη στενότερη ανάμειξη της ΕΕ, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τον στόχο της κοινής ατζέντας σε εύρος ζητημάτων ενώ επί τάπητος τέθηκε ο συντονισμός για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα με αιχμή την ενέργεια και την ευρωπαϊκή ασπίδα στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Και πάλι, καλώς ήρθες. Η 3η Διακυβερνητική μας. Να σε συγχαρώ και πάλι για την εξαιρετική πρωτοβουλία την οποία είχες αναλάβει και νομίζω ότι ήδη αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς ως προς τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων μας, πέραν της στενότατης επικοινωνίας την οποία έχουμε και της τακτικότατης προσωπικής επαφής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα και χαιρόμαστε που υποδεχόμαστε για ακόμα μία φορά μία τόσο πολυπληθή εκπροσώπηση, υπό τη δική σου ηγεσία, του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αγαπητέ Κυριάκο, έχουμε πετύχει, πρωτίστως λόγω της άριστης συνεργασίας που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων, σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα» υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Πέραν αυτών, η συνάντησή μας λαμβάνει χώρα και 50 ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα εργαστούμε από τη μία για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, όλα αυτά που συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή -και εδώ θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο- να ενισχύσουμε τις σχέσεις της ΕΕ με την ευρύτερη Μέση Ανατολή» πρόσθεσε.

«Αλλά την ίδια στιγμή, με δικές μας πρωτοβουλίες, όπως απέδειξε και η πολύ πετυχημένη -και θέλω να σας συγχαρώ δημόσια- συνάντηση των τριών Υπουργών Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, με την παρουσία και των ΗΠΑ, να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ. Με πρωτοβουλίες δικές μας, με πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας. Προσβλέπω στη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων και για ακόμη μία φορά σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία» κατέληξε.