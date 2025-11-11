Δήμας: Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση συγκοινωνιών για βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που απαιτεί δράσεις σε πολλά επίπεδα.

Επενδύουμε, ταυτόχρονα, στην αναβάθμιση των υποδομών και στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του στα Συνέδρια «NewsAuto Talks» με θέμα «Αποδοτικά οχήματα, βιώσιμη πόλη» και «Athens Investment Forum» με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Ευκαιρία και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε πως η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που απαιτεί δράσεις σε πολλά επίπεδα και προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: των συναρμόδιων Υπουργείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι οι νέες υποδομές, από μόνες τους, δεν αρκούν για την επίλυση του προβλήματος και για αυτό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επενδύει παράλληλα με τα οδικά έργα και στην ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Όπως είπε: «Μόλις χθες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Τριπλό Κόμβο στον Σκαραμαγκά, ένα έργο που θα αποσυμφορήσει βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, αποτρέποντας τη διέλευση βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό, ενώ μέσα στο 2026 θα υλοποιηθεί μια σημειακή παρέμβαση στον ανισόπεδο κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου θα διαχωριστούν οι λωρίδες κυκλοφορίας για την αποφυγή συμφόρησης».

Ταυτόχρονα, ο κ. Δήμας χαρακτήρισε μονόδρομο την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, επικαλούμενος την άμεση ωφέλεια που είχε στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία του μετρό, καθώς περιορίστηκε κατά περίπου 15% η κίνηση των ΙΧ στο κέντρο της πόλης.

«Περιμένουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα με την επέκταση προς την Καλαμαριά που θα λειτουργήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026», πρόσθεσε ο κ. Δήμας, αφού αναφέρθηκε και στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στον εκσυγχρονισμό του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε έμφαση και στις νέες υπηρεσίες που ενσωματώνονται στο σύστημα μεταφορών με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως η συνεργασία του ΙΜΕΤ με την Google για παροχή δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Δήμας είπε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού συνδέεται άρρηκτα με την οδική ασφάλεια, που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, παράλληλα με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά στην πρόοδο των εμβληματικών έργων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι ολοκληρώνονται οι αυτοκινητόδρομοι Πάτρα–Πύργος και Ε65, ενώ έχει ξεκινήσει η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Όπως δήλωσε, «ήδη υλοποιούνται παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε τμήματα του ΒΟΑΚ με υψηλή επικινδυνότητα, όπως ακριβώς εφαρμόστηκαν με επιτυχία στον άξονα Πάτρα–Πύργος».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (BBA), με την προώθηση οδικών και σιδηροδρομικών έργων, τα οποία θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και θα ισχυροποιήσουν την ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.