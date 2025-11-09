Ειδήσεις | Ελλάδα

Στην Κύπρο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας

Στην Κύπρο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην Κύπρο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο Έλληνας υπουργός θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδος - Κύπρου στους τομείς της 'Αμυνας και Ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

