Αύριο η συνάντηση της Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Κίμπερλι Γκιλφόιλ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να συναντηθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 6 το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, επίσης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα δέχθηκε σήμερα στις 2 το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ νωρίτερα επέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

