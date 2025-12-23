ΟΔΔΗΧ: Στο 2,01% αυξήθηκε η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 718 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,80 φορές.

Στο 2,01% διαμορφώθηκε η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Νοεμβρίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 1,78%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 718 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,80 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.