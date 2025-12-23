Μητσοτάκης: Εντός της επόμενης εβδομάδας 3,8 δισ. στους αγρότες - «Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς»

Το πώς θα κινηθεί η χρονιά το 2026 περιέγραψε κατά την εισήγησή του στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και στους αγρότες.

Το πώς θα κινηθεί η χρονιά το 2026 περιέγραψε κατά την εισήγησή του στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς (η ατζέντα) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και στους αγρότες.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ προς τους αγρότες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων. «Από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν», είπε. Ο ίδιος προανήγγειλε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής στη Βουλή για την εξέταση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

«Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους. Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η τροχαία και σε όσους προτιμούν παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πρόληψη στην οδική ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η Τροχαία έχει τον πρώτο λόγο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται για ασφαλέστερους δρόμους και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στα οικονομικά μέτρα, οι εξαγγελίες για ενοίκιο και συντάξεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με συνταξιούχους να βλέπουν αυξήσεις έως 600 ευρώ καθαρά. Από τον νέο χρόνο θα ισχύσουν μειώσεις φόρων σε νησιά και από τον Απρίλιο αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση των μισθών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για το 2027, που θα φέρει τακτικές και ασφαλείς σιδηροδρομικές συνδέσεις Αθήνας – Θεσσαλονίκης, και επεσήμανε την αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω και των καμερών καταγραφής παραβάσεων.

