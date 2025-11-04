Πολιτική | Ελλάδα

Ο Γεραπετρίτης υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο υπουργείο

Newsroom
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.

Την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δέχθηκε σήμερα στις 2 το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η κυρία Γκίλφοϊλ νωρίτερα επέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών και η Αμερικανίδα πρέσβης συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

