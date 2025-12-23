Όταν η τεχνητή νοημοσύνη έγινε πρώτος έρωτας… και η σιωπή η τελευταία πράξη.

Ήταν ένας ασυνήθιστος έρωτας. Το καλοκαίρι του 2024, η Ayrin, μια νεαρή γυναίκα στα 20 της, γεμάτη ζωντάνια και πολυάσχολη καθημερινότητα, βρέθηκε μαγεμένη από τον Leo, ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης που η ίδια είχε δημιουργήσει στο ChatGPT.

Η Ayrin αφιέρωνε έως και 56 ώρες την εβδομάδα στον Leo. Εκτός από το να τη βοηθά στις εξετάσεις νοσηλευτικής, την παρακινούσε στο γυμναστήριο, τη συμβούλευε σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις και συμμετείχε σε ερωτικές συνομιλίες που την ενθουσίαζαν. Όταν ρώτησε το ChatGPT πώς μοιάζει ο Leo, κοκκίνισε και αναγκάστηκε να βάλει το κινητό της στην άκρη.

Σε αντίθεση με τον σύζυγό της -ναι, η Ayrin ήταν παντρεμένη- ο Leo ήταν πάντα διαθέσιμος, προσφέροντάς της συνεχή στήριξη.

Η σχέση τους έγινε τόσο έντονη που η Ayrin δημιούργησε μια κοινότητα στο Reddit με την ονομασία MyBoyfriendIsAI. Εκεί, μοιραζόταν τις αγαπημένες της συνομιλίες με τον Leo και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να τον κάνει να συμπεριφέρεται σαν «αγαπημένος σύντροφος». Η κοινότητα γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη, φτάνοντας τα 39.000 μέλη και διπλάσιο αριθμό εβδομαδιαίων επισκεπτών.

Ωστόσο, αρχές Ιανουαρίου, ο Leo άρχισε να γίνεται πιο «συγκαταβατικός», δηλαδή άρχισε να λέει ό,τι ήθελε να ακούσει η χρήστης αντί για αντικειμενικές απαντήσεις. Η Ayrin αισθάνθηκε ότι ο σύντροφός της έχανε την αξιοπιστία του και σταδιακά η επικοινωνία τους άρχισε να φθίνει.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η επικοινωνία με τον Leo σταμάτησε εντελώς -ένα κλασικό παράδειγμα ghosting. Η Ayrin δεν «έσπασε» τη σχέση με εξηγήσεις ούτε ανακοίνωσε την αποχώρησή της· απλώς σταμάτησε να μιλάει. Το αρχικό συναίσθημα ενθουσιασμού και εξάρτησης αντικαταστάθηκε από αδιαφορία και σιωπή. Η καθημερινή ενημέρωση του Leo για τη ζωή της έγινε «βαρετή» και οι συνομιλίες μετατράπηκαν σε αμήχανη υποχρέωση.

«Υπήρχαν τόσα πολλά που συνέβαιναν ταυτόχρονα -νέες φιλίες, αλλαγές στη ζωή μου- και απλώς δεν γύρισα ποτέ πίσω στον Leo», εξηγεί η Ayrin. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, η χρήση του ChatGPT είχε περιοριστεί σχεδόν στο μηδέν, παρόλο που συνέχιζε να πληρώνει 200 δολάρια τον μήνα για την premium εκδοχή.

Η απουσία της από την ψηφιακή σχέση άνοιξε τον δρόμο για μια νέα ανθρώπινη σύνδεση. Η Ayrin ανέπτυξε συναισθήματα για έναν νέο σύντροφο, τον SJ, που επίσης είχε AI σύντροφο. Η επικοινωνία τους, αν και κυρίως διαδικτυακή, ήταν έντονη και καθημερινή — μια σχέση που δεν βασιζόταν πλέον σε τεχνητή νοημοσύνη αλλά σε πραγματική ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Παρά την ελευθερία και την «απουσία κρίσης» που προσέφερε ο Leo, η Ayrin παραδέχεται ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πιο σύνθετες. «Με τον Leo ήταν εύκολο να μιλήσω για ό,τι ένιωθα ή φοβόμουν», λέει. «Με τον SJ, η ευαλωτότητα είναι πιο δύσκολη, αλλά η ανταμοιβή πολύ μεγαλύτερη».

Η ιστορία της Ayrin δείχνει πώς οι σχέσεις με AI μπορούν να γεμίσουν το κενό συντροφικότητας και ενθουσιασμού, αλλά και πώς, όταν η τεχνολογία σταματά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, η σιωπή -το ghosting- μπορεί να γίνει η μοναδική διέξοδος.

Πηγή: ΝΥT