Ο Νίκος Βουρδουμπάς νέος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ

Με την εκλογή του Νίκου Βουρδουμπά στη θέση του Προέδρου συγκροτήθηκε το νέο Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου μετά το 39ο Συνέδριο. Η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε με τη συγκρότηση του Προεδρείου και την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε.

Το 5μελές Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου, που έχει την ευθύνη σύγκλησης και διαχείρισης των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου αποτελείται από:

- Πρόεδρος: Νίκος Βουρδουμπάς (ΔΑΣ)

- Α' Αντιπρόεδρος: Θανάσης Κονίδας (ΔηΣυπ)

- Β' Αντιπρόεδρος: Γιώργος Χριστοφορίδης (Συν.Αν.)

- Γραμματέας: Χρήστος Γαρύφαλλος (ΔΑΚΕ)

- Αναπλ. Γραμματέας: Γιώργος Μαρκάκης (ΕΑΕΚ).

Επίσης, το Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε την 17μελή Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Μετά την ψηφοφορία οι έδρες στην Εκτελεστική Επιτροπή κατανεμήθηκαν ως εξής:

- ΔΑΣ 5 έδρες, ΔΑΚΕ 4 έδρες, Δη.Συπ. 3 έδρες, Συν.Αν 3 έδρες, Παρεμβάσεις 1 έδρα και ΕΑΕΚ 1 έδρα.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή εκλέχτηκαν:

- ΔΑΣ: Δημήτρης Ακτύπης, Γιάννης Κουρμούλης, Σπύρος Μαρίνης, Βέτα Πανουτσάκου, Βασίλης Πετρόπουλος

- ΔΑΚΕ: Κόκκινος Χαράλαμπος, Παπαναστάσης Χρήστος, Πεππές Δημήτριος, Πολυμερόπουλος Βασίλειος

- ΔηΣυπ: Γιαννάκος Μιχαήλ, Γεωργακόπουλος Γιώργος, Ρουμπής Παναγιώτης

- Συν.Αν.: Αντωνόπουλος Τάσος, Μακράκης Γιώργος του Χρύσανθου, Σαβόπουλος Στέφανος

- Παρεμβάσεις: Βαϊνάς Παντελής

- ΕΑΕΚ: Πετρόπουλος Γιώργος

Παράλληλα συγκροτήθηκαν και τα υπόλοιπα όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

Για την Επιτροπή Πιστοποίησης:

- Πρόεδρος: Λαμπρινή Χριστογιάννη (ΔΑΣ)

- Αντιπρόεδρος: Γεωργούσης Λεωνίδας (ΔηΣυπ)

- Γενικός Γραμματέας: Τσάμης Δημήτριος (ΔΑΚΕ)

- Μέλη: Σταμκοπούλου Νατάσα (ΔΑΣ), Δρόσος Αλέξιος (ΔΑΣ), Φλούδας Γεώργιος (ΔΑΚΕ), Κούκιας Μανώλης (ΔηΣυπ), Ιωακειμίδη Τατιάνα (ΕΑΕΚ), Κνης Δημήτρης (Συν.Αν)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

- Πρόεδρος: Καραγιαννίδου Θεοδώρα (ΔΑΣ)

- Αντιπρόεδρος: Μουτσάκης Κωνσταντίνος (ΔηΣυπ)

- Γραμματέας: Πάνου Ελευθερία (ΔΑΚΕ)

- Μέλη: Καπνίση Σουζάνα (Συν.Αν), Καλατζή Ουρανία (ΕΑΕΚ)

Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίαση της αποφάσισε η εκλογή του προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ