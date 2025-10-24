Πολιτική | Ελλάδα

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για την λειψυδρία στην Αττική

Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Λειψυδρία
