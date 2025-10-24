Ιαπωνία: Η νέα πρωθυπουργός τονίζει τη σημασία των δεσμών με τις ΗΠΑ

Η Σανάε Τακαΐτσι ζητά επίσης τη δημιουργία μιας «εποικοδομητικής και σταθερής σχέσης» με την Κίνα μέσω του «ειλικρινούς διαλόγου».

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε σήμερα ότι θέλει να φτάσουν «σε νέα ύψη» οι σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Ουάσινγκτον, ζητώντας επίσης τη δημιουργία μιας «εποικοδομητικής και σταθερής σχέσης» με την Κίνα μέσω του «ειλικρινούς διαλόγου».

Στην πρώτη της ομιλία ενώπιον του κοινοβουλίου η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της Ιαπωνίας αναγνώρισε τη σημασία της μετανάστευσης καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού, αν και αναγνώρισε τις «ανησυχίες» των Ιαπώνων.

Στο διπλωματικό πεδίο «η αμερικανοϊαπωνική συμμαχία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας», τόνισε η Τακαΐτσι κατά την ομιλία της, την οποία διέκοπταν συχνά οι φωνές και τα χειροκροτήματα των υποστηρικτών της.

«Θα συναντηθώ η ίδια με τον πρόεδρο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Ιαπωνία», που ξεκινά τη Δευτέρα, «προκειμένου να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να φέρουμε τις αμερικανοϊαπωνικές σχέσεις σε νέα ύψη».

Η νέα ηγέτιδα της Ιαπωνίας ήταν στενή συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, που δολοφονήθηκε το 2022, και ο οποίος είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Δηλώνοντας ότι «οι στρατιωτικές δραστηριότητες» της Κίνας, της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας αποτελούν, κατά τη γνώμη της, αιτία «σοβαρής ανησυχίας», τάχθηκε υπέρ του «ειλικρινούς» διαλόγου με το Πεκίνο, «βασικό γείτονα» της Ιαπωνίας, κυρίως για τις «ανησυχίες ασφαλείας».

Η Τακαΐτσι, επικριτής του Πεκίνου εδώ και χρόνια, μετρίασε τη ρητορική της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής εκστρατείας για την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες

Κάνοντας λόγο για «εξελίξεις στο περιβάλλον ασφαλείας» σε σχέση με τρία χρόνια νωρίτερα, όταν η Ιαπωνία όρισε τον στόχο να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ της, υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι θέλει να πετύχει τον στόχο αυτόν πριν τον Μάρτιο, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονικό όριο που είχε οριστεί αρχικά.

Η επικεφαλής του LDP (συντηρητική δεξιά), το οποίο δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στα δύο σώματα του κοινοβουλίου, εξασφάλισε τον διορισμό της στην πρωθυπουργία συμμαχώντας με ένα μικρό κεντροδεξιό μεταρρυθμιστικό κόμμα.

Όμως και αυτός ο συνασπισμός δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στην κάτω βουλή και επομένως η Τακαΐτσι χρειάζεται να συνεργάζεται με άλλα κόμματα κατά περίπτωση για να προωθήσει την ατζέντα της.

Εν αναμονή των μέτρων οικονομικής στήριξης που πρόκειται να λάβει, ιδίως για να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό που καταγράφεται την Ιαπωνία εξαιτίας του οποίου επλήγη η δημοτικότητα του προκατόχου της Σιγκέρου Ισίμπα, η Τακαΐτσι δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια «ισχυρή οικονομία».

Υποσχόμενη μια «υπεύθυνη» δημοσιονομική πολιτική, ανακοίνωσε στρατηγικές δαπάνες για την αύξηση των εισοδημάτων, την τόνωση της κατανάλωσης, την αύξηση των εταιρικών κερδών και των φορολογικών εσόδων, χωρίς αύξηση των φόρων.

Αυστηρότητα έναντι των αλλοδαπών

Την ώρα που η Ιαπωνία είναι αντιμέτωπη με μείωση και γήρανση του πληθυσμού της, ο οποίος είναι ο δεύτερος γηραιότερος παγκοσμίως μετά από αυτόν του Μονακό, η νέα πρωθυπουργός της χώρας παραδέχθηκε ότι «κάποιοι τομείς έχουν ανάγκη ξένα εργατικά χέρια».

Στη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας υιοθέτησε αυστηρή θέση έναντι της μετανάστευσης και των ξένων τουριστών, η συμπεριφορά των οποίων εξοργίζει κάποιες φορές μερικούς Ιάπωνες.

Παράλληλα, κατά τις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Ιαπωνία τον Ιούλιο παρατηρήθηκε η άνοδος ενός μικρού ακροδεξιού κόμματος, με το σύνθημα «Η Ιαπωνία πρώτα», το οποίο κατηγορούσε τους ξένους για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, από την αύξηση των τιμών των ακινήτων ως την έλλειψη ασφάλειας στους δρόμους.

«Αν και είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι στην ξενοφοβία, η κυβέρνηση θα δράσει με αποφασιστικότητα» στις περιπτώσεις που δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες, υπογράμμισε η Τακαΐτσι.

Την κυβέρνηση της Τακαΐτσι εγκρίνει το 71% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη από την εφημερίδα Yomiuri, έναντι του 34% που είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι εγκρίνει την κυβέρνηση Ισίμπα.

Πρόκειται για το πέμπτο καλύτερο ποσοστό για μια νέα κυβέρνηση από το 1978, οπότε διατηρούνται αρχεία.

