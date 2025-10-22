Κεφαλογιάννης: Η ανθεκτικότητα είναι επένδυση για το μέλλον

Ανάγκη για κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία στην ΕΕ.

«Η Πολιτική Προστασία πρέπει να αποτελέσει τη γέφυρα που θα συνενώσει όλα τα σημεία: Υγεία, Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση και Κοινωνία. Όχι για να υποκαταστήσει άλλους θεσμούς, αλλά για να διασφαλίσει ένα συνεκτικό σύστημα με πραγματικό αποτέλεσμα για την Ενιαία Υγεία» τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στη συνέντευξή του στο One Health Summit 2025, στο fireside chat με τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη, με θέμα «Ευθυγραμμίζοντας την Πολιτική Προστασία και την Κλιματική Στρατηγική με τις ανάγκες της Ενιαίας Υγείας».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέδειξε τη σημασία της διασύνδεσης της Πολιτικής Προστασίας με την έννοια της Ενιαίας Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι «ένα και το αυτό». Εξήγησε ότι κάθε φυσική καταστροφή αποδεικνύει αυτή την αλληλεξάρτηση, καθώς «το νερό και ο αέρας μολύνονται, χάνεται ζωικό κεφάλαιο, επηρεάζεται η ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών και πλήττεται η ασφάλειά τους».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα δομικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την πρόληψη και τον συντονισμό, επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα για την υγεία, το περιβάλλον και τον καιρό «παραμένουν αποσπασματικά, χωρίς κοινό μηχανισμό επεξεργασίας και χωρίς ενιαίο ταμπλό που να επιτρέπει προβλέψεις και συντονισμένες δράσεις».

Ανακοίνωσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων, με κοινή επιχειρησιακή γλώσσα και πρωτόκολλα, ώστε «να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση, πρόληψη και δράση πριν από το ξέσπασμα ενός φαινομένου». Όπως είπε, το νέο αυτό πλαίσιο «δεν θα υποκαταστήσει άλλες δομές, αλλά θα διασφαλίσει τη συνεργασία Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, το χαρακτήρισε «ολοκληρωμένο σχέδιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ» που περιλαμβάνει όχι μόνο μέσα καταστολής, αλλά και δράσεις πρόληψης, με δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων για την Πολιτική Προστασία. Η βάση αυτή, όπως είπε, «θα συγκεντρώνει δεδομένα από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει την παρακολούθηση και την πρόβλεψη φαινομένων σε πραγματικό χρόνο».

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ανθεκτικότητας, εξηγώντας ότι «δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά η καλύτερη ασπίδα για το μέλλον». Υπενθύμισε ότι «η κλιματική κρίση είναι ήδη παρούσα» και ότι φέτος «ήταν το δεύτερο χειρότερο καλοκαίρι από το 1960 σε επίπεδο πυρομετεωρολογικών συνθηκών». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το Ηνωμένο Βασίλειο είχε φέτος περισσότερες καμένες εκτάσεις από την Ελλάδα, γεγονός που δείχνει πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα».

Αναφερόμενος στη σχέση Πολιτικής Προστασίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε την ανάγκη κάθε Δήμος να διαθέτει πραγματικό σχέδιο ανθεκτικότητας, προσαρμοσμένο στη φυσιογνωμία της περιοχής του, που να περιλαμβάνει όχι μόνο σχέδια εκκένωσης, αλλά και «δράσεις αποκατάστασης της κανονικότητας, παροχής πόσιμου νερού, ψυχικής στήριξης και φροντίδας των ευάλωτων ομάδων».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η κλιματική κρίση είναι ταυτόχρονα υγειονομική, κοινωνική και οικονομική», γι’ αυτό και απαιτείται ενιαίος σχεδιασμός με συνέργειες ανάμεσα στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Υγείας και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες. «Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αλλά και κοινής κουλτούρας και κοινής επιχειρησιακής γλώσσας», τόνισε χαρακτηριστικά.