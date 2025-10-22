Σε «θετικό και παραγωγικό κλίμα» η συνάντηση Κυρανάκη με μηχανοδηγούς

Η ΠΕΠΕ παρέθεσε στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού, ζητώντας από το υπουργείο έλεγχο για τη λειτουργικότητα των συρμών που έχει υπενοικιάσει η Hellenic Train από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Σε «θετικό και παραγωγικό κλίμα» πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, η συνάντηση του σωματείου των μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ), με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και «επαναδιατυπώθηκε η ισχυρή βούληση όλων για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών στην χώρα μας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.

Η ΠΕΠΕ παρέθεσε στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού, ζητώντας από το υπουργείο έλεγχο για τη λειτουργικότητα των συρμών που έχει υπενοικιάσει η Hellenic Train από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Όπως υπογραμμίστηκε, «είναι αδιανόητο με τη σημερινή μείωση των δρομολογίων να μην υπάρχουν επαρκείς εφεδρικές μηχανές».

Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα πρόσφατα συμβάντα εκτροχιασμών στη Θεσσαλονίκη και στο Ρέντη, καθώς και τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις συντήρησης, όπως η πτώση σοβάδων στο μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης.

Η Ένωση επανέλαβε την πάγια θέση της για την ανάγκη επενδύσεων από την Hellenic Train, τόσο για την αγορά νέου τροχαίου υλικού, όσο και για τη βελτίωση των υποδομών συντήρησης.

Συζήτηση έγινε για τον Προαστιακό της Αθήνας, με την ΠΕΠΕ να επισημαίνει ότι το δρομολογιακό πλέγμα χρειάζεται ανασχεδιασμό, καθώς οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο - πρόβλημα που αποδίδεται και από την έλλειψη τροχαίου υλικού .

Το σωματείο των μηχανοδηγών έθεσε, επίσης, το θέμα της εκπαίδευσης των μηχανοδηγών, ζητώντας πραγματική επανεκπαίδευση και όχι διαδικτυακά σεμινάρια εκτός ωραρίου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει «καθυστέρηση» στην εκπαίδευση για το σύστημα ETCS, με τον κ. Κυρανάκη να προτείνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη — πρόταση που η ΠΕΠΕ χαρακτήρισε θετική εξέλιξη.

Αναφορά έγινε και στα ζητήματα του Οδοντωτού στο Διακοπτό και του Προαστιακού Πάτρας, με την ΠΕΠΕ να εκφράζει ανησυχία για πιθανά σενάρια μείωσης δρομολογίων λόγω συντήρησης των Railbus, «τη στιγμή που η Hellenic Train διαφήμιζε πρόσφατα την ανακαίνισή τους».

Συζητήθηκε ακόμη η επανεκκίνηση περιφερειακών δρομολογίων σε γραμμές όπως Φλώρινα-Στυλίδα, με τον Υπουργό να δηλώνει ότι αναμένεται απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Το σωματείο πρότεινε επίσης την επέκταση και ενίσχυση των δρομολογίων στον Έβρο.

Η ΠΕΠΕ κατήγγειλε τις «απαράδεκτες απολογίες» για υπερβάσεις ταχύτητας σε μηχανοδηγούς, όταν, όπως αναφέρει, υπάρχουν τεκμηριωμένες βλάβες σε ταχύμετρα, καθώς και το κλίμα πίεσης και τρομοκρατίας που επικρατεί στους χώρους εργασίας.

Στο τραπέζι τέθηκε και το θέμα των ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ), με το υπουργείο να ζητά αναλυτική ενημέρωση για τα σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, ενώ η ΠΕΠΕ τόνισε και την ανάγκη σεβασμού του Κ.Ο.Κ. από τους οδηγούς, επισημαίνοντας ότι πολλά περιστατικά προκαλούνται από παραβίαση των διαβάσεων.

Όσον αφορά τις κάμερες στους θαλάμους μηχανοδήγησης, το σωματείο επανέλαβε τη θέση του ότι δεν πρέπει να καταγράφουν τα πρόσωπα των εργαζομένων, αλλά μόνο στοιχεία της υποδομής. Ο κ. Κυρανάκης απάντησε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η λειτουργία του συστήματος ETCS, κάτι που βρίσκει σύμφωνη την ΠΕΠΕ. Τέλος, η Ένωση έθεσε το ζήτημα των απολύσεων και της «άρνησης διαλόγου από τη διοίκηση της Hellenic Train». Τέλος, το σωματείο των μηχανοδηγών δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς και θα ενημερώνει τακτικά για τις πρωτοβουλίες του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ