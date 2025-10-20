Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση αποδίδει το μέρισμα ανάπτυξης που μπορεί με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αναγνώρισε ότι είναι «λογικό που υπάρχει αναταραχή» στο πραγματικό, όπως είπε, κομμάτι του αγροτικού κόσμου, υπογράμμισε την υποχρέωση «να γίνουν τα πράγματα σωστά».

Η κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα φιλολαϊκά μέτρα της κυβέρνησης που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν τα τρία θέματα συζήτησης στη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στο Alpha radio 98,9.

Και πρώτα για την τροπολογία, η οποία θα έρθει σήμερα-αύριο στη Βουλή, όπως είπε, και με τη συζήτηση που εκεί θα γίνει, «θα διευκρινισθούν όλα τα ζητήματα για το πώς αποδίδουμε τιμές σε έναν τόπο που έχει ιερότητα, σε έναν τόπο που μας ενώνει». Εξ άλλου, προσέθεσε, η τροπολογία έρχεται να ρυθμίσει τη σύγχυση αρμοδιοτήτων που υπήρχε. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν είχε αντιθετικό χαρακτήρα προς τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αναγνώρισε ότι είναι «λογικό που υπάρχει αναταραχή» στο πραγματικό, όπως είπε, κομμάτι του αγροτικού κόσμου, υπογράμμισε την υποχρέωση «να γίνουν τα πράγματα σωστά». Δηλαδή, «έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα όσων δεν φέρουν ευθύνη, αλλά και τα συμφέροντα της χώρας», σημείωσε εμφατικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συνέχισε:

«Επειδή επαπειλούνται και άλλα πρόστιμα, εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί σε αυτό που πρέπει να γίνει, γι' αυτό προχωράμε τη διαδικασία με την ΑΑΔΕ. Όποιο σχήμα ενίσχυσης, επιδότηση ή αποζημίωση το επόμενο διάστημα, θα κατευθύνεται αποκλειστικά στους πραγματικούς αγρότες. Είναι μια διαδικασία που ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι», αλλά «με πόνο και κόπο» αναγνώρισε. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν πληρωμές, εξάλλου, για φερτά υλικά, ζωοτροφές κ.ά., συμπλήρωσε.

«Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι το κομμάτι των τακτικών επιδοτήσεων-ενισχύσεων. Θέλουμε να ολοκληρωθεί το συντομότερο χρονικό διάστημα με τον τρόπο που επιβάλλεται», διεμήνυσε και συνέχισε:

«Έχει αναπτυχθεί πλέον ένα πολύ καλύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης (σ.σ. με την Ευρωπαϊκή Ένωση). Ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ -προφανώς δεν έγινε χθες- είχε διαταράξει τη σχέση εμπιστοσύνης. Για αυτό υπήρχε ένα "μνημόνιο" συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004».

Και, στο δια ταύτα, «έχουμε τώρα κάποια βήματα μπροστά μας. Ο αντιπρόεδρος (σ.σ. της κυβέρνησης), ο αρμόδιος υπουργός, το Γενικό Λογιστήριο και η ΑΑΔΕ ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά για να διασφαλίσουμε ότι η χώρα θα προχωρήσει έτσι όπως πρέπει και θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη».

Χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, ως «απόλυτα κατανοητή» την αντίδραση των κτηνοτρόφων, διαβεβαίωσε ότι «η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι καλύτερη και για τους ίδιους (σ.σ.τ ους κτηνοτρόφους) στη λογική ότι θα έχουμε πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται, ποιοι και πόσα δικαιούνται», άρα, συμπέρανε, θα υπάρχει δικαιοσύνη.

Και ο Θ. Κοντογεώργης έκλεισε τη συγκεκριμένη απάντηση με τρία μηνύματα: Πρώτον, η κυβέρνηση δουλεύει για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα. Δεύτερον, θα υπάρξει συνολική διαφάνεια στον αγροτικό τομέα, και ειδικότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, τρίτον, «πρέπει να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία ευρύτερα, και στον αγροτικό κόσμο».

Ερωτηθείς ακολούθως για την πιθανότητα να δοθούν νέες παροχές εντός του 2025, αφού παρατήρησε ότι δεν έχουν καν ψηφισθεί ακόμη τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν και θα εφαρμοστούν από 1/1/2026, συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας ότι η κυβέρνηση αποδίδει στην κοινωνία το μέρισμα ανάπτυξης που μπορεί στο πλαίσιο των αντοχών της ελληνικής οικονομίας με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιούνται.

«Εμείς ελπίζουμε ότι οι πολιτικές αυτές θα απομειώσουν τις επιπτώσεις και της ακρίβειας και της πίεσης που νιώθουν τα νοικοκυριά. Είναι διαρθρωτικά και μόνιμα μέτρα», υπογράμμισε σημειώνοντας παράλληλα ότι θα αρχίσουν να βλέπουν τα μέτρα οι πολίτες, μεταξύ αυτών οι ενοικιαστές, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, και από 1/1 όλοι οι μισθωτοί. «Για φέτος νομίζω οι ανακοινώσεις είναι συγκεκριμένες», κατέληξε.

