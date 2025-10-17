Μαρινάκης για Τσίπρα: «Η Ιθάκη του είναι η εξουσία»

Τα «πυρά» του σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα έστρεψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την γνωστοποίηση του ονόματος του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

Τα «πυρά» του σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα έστρεψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την γνωστοποίηση του ονόματος του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

Σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη που είναι η εξουσία».

Όπως είπε, «να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι άδικο να λέει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει ζήτημα κυβερνησιμότητας, από τη στιγμή που στις προηγούμενες κυβερνήσεις ζήσαμε τις απόλυτες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και την απόλυτή κατάρρευση του κράτους δικαίου, ενώ όπως είπε μέσα σε 6 χρόνια έγιναν στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν σε 45, από την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τις φρεγάτες Belharra και τη Chevron.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι ο πρωθυπουργός χθες χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες του καναπέ όσους εκ του ασφαλούς - όπως είπε - διασπείρουν προπαγάνδα που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα και όχι την κυβέρνηση. «Τη μία μέρα εργαλειοποιούν ένα τραγικό δυστύχημα, την επόμενη μέρα κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια τους τη χώρα, διακινώντας ψέματα προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί από το κόμμα και τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού στα σημερινά εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα από τα τέσσερα περιφερειακά πρωτοδικεία που δημιουργούνται και πλέον θα εκδικάζουν διαφορές έως 250 χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων.