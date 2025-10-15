Πολιτική | Ελλάδα

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο κ. Ανδρουλάκης συμφωνεί να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο κ. Ανδρουλάκης συμφωνεί να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;
«Αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ”συμπέρανε”, σε ανακοίνωσή του, ότι η κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ”συμπέρανε”, σε ανακοίνωσή του, ότι η κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Επισημαίνει ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας. «Ο μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί πέρα και πάνω από κόμματα» σημειώνει.

«Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση» προσθέτει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα: «Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Σήμερα καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων

Συντάξεις Νοεμβρίου: Σε δύο δόσεις η καταβολή - Πότε πληρώνονται

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο 1,11 η τιμή στην Αττική, η τιμή πανελλαδικά και οι εκπτώσεις

tags:
Παύλος Μαρινάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider