Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Ιστορικό ρεκόρ με 317.000 νέες θέσεις εργασίας, δήλωσε η Κεραμέως.

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντίθετα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν ζητώντας την απόσυρσή του.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με παρέμβασή της, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι «τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ, καταγράφεται ιστορικό ρεκόρ στη χώρα μας στις νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, το οκτάμηνο του 2025, είχαμε 317.000 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το καλύτερο οκτάμηνο στην ιστορία της χώρας στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων».

Επίσης, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι χθες πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο «μια πολύ γόνιμη συνάντηση με τους έξι εθνικούς εταίρους για το θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου», λέγοντας ότι «είμαστε σε τελικό γύρο διαβουλεύσεων» και ανέφερε πως «το χρονοδιάγραμμα, όπως προκύπτει και από το πρόσφατο νομοθέτημα, είναι ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να συναχθεί ο οδικός χάρτης», όπως έχει δεσμευτεί.

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υπουργός επανέλαβε την πρόταση - πρόσκλησή της προς τα κόμματα να καταθέσουν προτάσεις για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας: «Ακόμα δεν έχω λάβει καμία πρόταση από τα κόμματα». Για τη χθεσινή συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους είπε ότι ήταν παρόντες ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης και ο αντιπρόεδρος του ΣΒΕ, Ιωάννης Σταύρου.

Η κ. Κεραμέως είχε αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τις επικριτικές ανακοινώσεις που εξέδωσαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για την κλήτευση σε ακρόαση στην Επιτροπή του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργου Τζιλιβάκη, ενώ υπάρχει -όπως υποστήριξαν- η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει ότι ο διορισμός του είναι άκυρος.

Η υπουργός αποσαφήνισε ότι η απόφαση του ΣτΕ ακόμη «δεν έχει εκδοθεί ούτε καν καθαρογράφει και δεν έχει επιδοθεί στο υπουργείο, αυτό που έχουμε είναι μόνο μια περίληψή της». Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση αφορά τον Νόμο ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς δεν ήταν Ανεξάρτητη Αρχή η Επιθεώρηση Εργασίας και τον τρόπο επιλογής του διοικητή της. Αυτό που λέει η περίληψη της απόφασης είναι ότι «νομίμως υπάρχει και αξιολογεί η Επιτροπή Επιλογής τους υποψηφίους, ότι νομίμως διενεργεί συνεντεύξεις, ότι οι διαδικασίες επιλογής είναι εντός της νομοθετικής εξουσιοδότησης, πως ορθά προβλέπονται τα 1.000 μόρια για τη συνέντευξη από τα συνολικά 3.750 μόρια που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος. Και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι χρειάζεται να καθοριστούν ακόμα πιο ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συνέντευξης, τα οποία να αναφέρονται στην υπουργική απόφαση». «Σύμφωνα πάντα με την περίληψη της απόφασης, το ΣτΕ, αυτό που ζητάει το ΣτΕ είναι να τροποποιηθεί η τότε υπουργική απόφαση και να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης της συνέντευξης. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει αυτή η περίληψη της απόφασης, εμείς έχουμε προνοήσει και φέρνουμε στο παρόν σχέδιο νόμου μια διάταξη με την οποία προβλέπεται η αναπλήρωση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, προκειμένου να μην υπάρξει κενό ούτε μιας ημέρας όταν αυτή η απόφαση μας επιδοθεί», πρόσθεσε.

Η κ. Κεραμέως αναρωτήθηκε πώς θα ήταν δυνατόν «από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ και αυτή δεν έχει επιδοθεί στο υπουργείο, τι ακριβώς είναι αυτό που μου ζητάτε λόγω μιας απόφασης που δεν υπάρχει ακόμα σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας, εγώ να παύσω έναν επικεφαλής μιας Ανεξάρτητης Αρχής; Να του απαγορεύσω να έρθει στην Βουλή των Ελλήνων; Και αυτό θα ήταν υπέρ των θεσμών και των κανόνων δικαίου;».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, αντέτεινε στην υπουργό ότι από τη σημερινή παρέμβασή της δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι γνώριζε την απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει τον διορισμό του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Γιώργου Τζιλιβάκη, και για αυτό φέρνει και στο νομοσχέδιο το άρθρο 56 για τον τρόπο αναπλήρωσης του διοικητή. «Δεν μπορεί ένας έκπτωτος, με απόφαση του ΣτΕ, να ενημερώνει τη Βουλή για το πώς πηγαίνουμε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την Επιθεώρησης Εργασίας και κατά συνέπεια τους εργαζόμενους όλης της χώρας», τόνισε.

Ο κ. Χρηστίδης επεσήμανε ότι η υπουργός «αντί να απολογηθεί για την αξιοκρατία, την αριστεία και τον τρόπο που η κυβέρνηση κάνει τις συνεντεύξεις επιλογής υπερμοριοδοτώντας, ζητάει τον λόγο από το ΠΑΣΟΚ».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε «ότι ο διορισμός του κ. Τζιβιλάκη είναι παράνομος διορισμός και ο άνθρωπος αυτός κλήθηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ να έρθει εδώ και να μας μιλά για τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης Εργασίας και μας κάνετε και μαθήματα».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας το κόμμα του έχει καταθέσει ερώτηση από χθες. «Θεσμικά και πολιτικά, ο διοικητής της ΑΑΕΕ, από την πρώτη στιγμή, λειτουργεί ως εντεταλμένος της κυβέρνησης και αυτό που συμβαίνει με την ΑΑΕΕ είναι πως όταν συμφέρει την κυβέρνηση την αναδεικνύει ως Ανεξάρτητη Αρχή και όποτε θέλει παρουσιάζει το όποιο έργο έχει αυτή η Αρχή ως δική της κυβερνητική επιτυχία στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία».

Το ζήτημα του «έκπτωτου» κ. Τσιλιβάκη είναι θεσμικό και προκλητικό, σύμφωνα με τον κ. Γαβρήλο, καθώς αποτελεί «πρόκληση το υπουργείο Εργασίας να τον φέρνει στην Επιτροπή και με τις δύο παρεμβάσεις του να λειτουργεί ως αρωγό της κυβερνητικής πολιτικής υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο». «Είστε εκτεθειμένη για το θεσμικό σας ατόπημα που τον καλέσατε στην ακρόαση των φορέων και δεν μπορεί να μας κουνάτε από πάνω και το δάκτυλο… », κατέληξε ο κ. Γαβρήλος απευθυνόμενος στην κ. Κεραμέως.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, σημείωσε, σε υψηλούς τόνους, για το θέμα του διοικητή της ΑΑΕΕ στην Επιτροπή ότι με όσα είπε η υπουργός «δεν απάντησε στην ουσία του ζητήματος, η οποία είναι εάν έχουμε την απόφαση ή την περίληψη», αλλά αυτό που αναδεικνύεται είναι «το φιάσκο της κυβέρνησης που διόρισε ως διοικητή στην ΑΑΕΕ έναν που δεν είχε τα κριτήρια κατά τη συνέντευξη».

Ο διορισμός του κ. Τζιλιβάκη, σύμφωνα με τον βουλευτή, «είναι άκυρος και γι' αυτό άλλωστε φέρνετε και το άρθρο 57 στο νομοσχέδιο για να διορθώσετε την κατάσταση και να προχωρήσει η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρηση Εργασίας. Εμείς εξ' αρχής είμασταν αντίθετοι με τη θεσμοθέτηση της ΑΑΕΕ γιατί ο σκοπός της ήταν να λύσει ακόμα περισσότερο τα χέρια της εργοδοσίας και να μεταθέσει τις κυβερνητικές ευθύνες για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σε κάποιους δήθεν ουδέτερους τεχνοκράτες, που όπως αναδείχθηκε εδώ για την τοποθέτηση του διοικητή της ΑΑΕΕ, δεν είναι ουδέτερος αλλά κυβερνητικός».

Σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση της υπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους για το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων, ο κ. Κατσώτης τόνισε ότι «αυτό εμείς ακριβώς λέμε και επισημαίνουμε πως είναι το πρόβλημα της εργατικής τάξης, ότι έχετε ως συνομιλητές τον κυβερνητικό συνδικαλισμό» και επιτέθηκε στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, που, όπως είπε «βρίσκεται στην χλεύη της εργατικής τάξης, που τον έχει ξεπεράσει έτσι και αλλιώς, γιατί βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να περάσει όλη αυτή η αντεργατική πολιτική». Σχετικά με το ισοζύγιο απολύσεων και προσλήψεων και τις νέες θέσεις εργασίας ζήτησε από την υπουργό να πει «πόσες ήταν οι απολύσεις το 8μηνο, πόσες οι προσλήψεις σταθερής πλήρους εργασίας».

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, αναφορικά με την ανακοίνωση που εκδόθηκε για τον διοικητή της ΑΑΕΕ, υπογράμμισε πως «εμείς, ως Νέα Αριστερά, κάναμε το καθήκον μας προς την κοινή γνώμη. Δεν αναφέραμε κάτι για να προσβάλουμε τον κ. Τζιλιβάκη -αν και θα μπορούσαμε- αλλά ούτε και κατά της κυβέρνησης και της υπουργού που την αφορά. Αυτό, όμως, που εμείς επισημαίνουμε στην ανακοίνωσή μας είναι ότι δεν μπορεί να προσκαλούνται σε ακρόαση 17 φορείς εκ των οποίων οι μη εργοδοτικοί ήταν μόλις τέσσερις. Και αυτό το κάνει η πλειοψηφία της ΝΔ με τη συναίνεση της κυβέρνηση».

Για την ΑΑΕΕ η βουλευτής σημείωσε ότι «εμείς εξ' αρχής διαφωνήσαμε στο ότι έγινε Ανεξάρτητη Αρχή και είπαμε πως η Επιθεώρηση Εργασίας θα πρέπει να είναι στο υπουργείο Εργασίας. Εμείς αναμέναμε ότι θα γίνουν στη συνέχεια όλα αυτά που έγιναν με τις υπερμοριοδοτήσεις για την επιλογή του επικεφαλής». «Σε κάθε περίπτωση, η υπουργός δεν μπορεί να έχει τον ελέφαντα.. μπροστά της και ενώ τον βλέπει… να παραστάνει ότι δεν ξέρει την απόφαση του ΣτΕ», πρόσθεσε.

Σχετικά με το άρθρο 57 του σχεδίου νόμου για την αναπλήρωση του διοικητή, η κ. Φωτίου υποστήριξε αυτό «είναι ακόμα πιο επαίσχυντο καθώς ορίζει ότι ο αντιπρόεδρος -που θα εκτελεί καθήκοντα διοικητή- είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κριθεί ποτέ». Για την αμοιβή του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, τόνισε ότι «προσελήφθη με 55.572 ευρώ ετησίως, αποδοχές στο ύψος γενικού γραμματέα υπουργείου, μετά εσείς του αυξήσατε τις αποδοχές στο επίπεδο του προέδρου του Αρείου Πάγου και εκείνος έδωσε μπόνους στον εαυτό του στο τέλος του χρόνου άλλες 45.000 ευρώ (28/4/2023)».

Σχετικά με τον διάλογο για τις συλλογικές συμβάσεις, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι η ίδια έχει φέρει το θέμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας που ορίζει «πως θα έπρεπε να συμμορφωθείτε άμεσα και να φτάσει κατ' ελάχιστο στο 80%, οι συλλογικές συμβάσεις» υπογραμμίζοντας πως «δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις επειδή δεν έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις εξαιτίας της κατάργησης του ΟΜΕΔ». «Παρά του ό,τι και να λέτε, δεν θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίες όσο και εάν καλείται του εταίρους σε συζητήσεις όσο δεν υπάρχει ο ΟΜΕΔ», ανέφερε.

Σχετικά με το άρθρο 57 του νομοσχεδίου, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι αυτό που θεσμοθετεί είναι το πώς θα γίνεται η προσωρινή αναπλήρωση του διοικητή της ΑΑΕΕ σε περίπτωση παύσης και αυτό που προβλέπει είναι ο αρχαιότερος της Αρχής, όποιος και εάν είναι αυτός, μέχρι την εκκίνηση της διαδικασίας και την επιλογή του νέου διοικητή. Η υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί διοικητή «εντεταλμένου ή αρωγού της κυβέρνησης», τονίζοντας πως «είναι κατανοητό κάποια κόμματα να έχουν αλλεργία με τις Ανεξάρτητες Αρχές, όμως ο διορισμός του διοικητή της ΑΑΕΕ περνάει για διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής». «Με τη λογική σας, με καλείται να βγάλω μια απόφαση παύσης του διοικητή της ΑΑΕΕ, χωρίς να υπάρχει η απόφαση του ΣτΕ, άρα θα ήταν ξεκάθαρα νομικά παράνομη μια τέτοια απόφαση παύσης», συμπλήρωσε.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται με την συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου στην Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ