Πούτιν: Ελπίζω το σχέδιο Τραμπ για Γάζα να εφαρμοστεί - Πρόθυμη να βοηθήσει η Ρωσία

«Ελπίζουμε ειλικρινά αυτές οι πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου να γίνουν πραγματικότητα στην πράξη», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου στο Τατζικιστάν.

Η Ρωσία ελπίζει πως το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα εφαρμοστεί επιτυχώς και είναι πρόθυμη να στηρίξει τις προσπάθειες για να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ελπίζουμε ειλικρινά αυτές οι πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου να γίνουν πραγματικότητα στην πράξη», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου στο Τατζικιστάν.

