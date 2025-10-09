Πολιτική | Διεθνή

Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Η Κίνα ελπίζει σε μια «μόνιμη και πλήρη» συμφωνία

Newsroom
Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Η Κίνα ελπίζει σε μια «μόνιμη και πλήρη» συμφωνία
Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει σε «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς όσον αφορά την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ που αποσκοπεί να ξαναφέρει την ειρήνη στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Κίνα ελπίζει ότι μια μόνιμη και πλήρης κατάπαυση του πυρός θα εξασφαλιστεί το ταχύτερο στη Γάζα, προκειμένου να αμβλυνθεί όντως η ανθρωπιστική κρίση και να αμβλυνθούν οι περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα υποστηρίζει τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

