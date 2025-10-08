Πολιτική | Ελλάδα

Ορκίστηκε βουλευτής ο Θ. Δρίτσας - Προσχώρησε στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ορκίστηκε βουλευτής ο Θ. Δρίτσας - Προσχώρησε στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς
Τoν oριζόμενo από τo Σύνταγμα όρκο έδωσε, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Τελευταία ενημέρωση 13:55

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εντάχθηκε ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος κατέλαβε τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά την ορκωμοσία του, ο κ. Δρίτσας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία δήλωσε ανεξάρτητος βουλευτής.

Ακολούθησε επιστολή του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία δήλωσε ότι ο κ. Δρίτσας προσχωρεί στην ΚΟ Νέας Αριστεράς και ακολούθως νέα επιστολή του κ. Δρίτσα, με την οποία δήλωσε ότι εντάσσεται στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

Σημειώνεται πως ο κ. Δρίτσας αντικατέστησε τον κ. Τσίπρα, ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Πειραιώς αλλά έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά από το 2023.

Πλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 25 βουλευτές, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς έχει 12 βουλευτές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Βουτιά στο 2016 για τον Κυριάκο - Τεχνοκράτης το asset του Αλέξη - Προσκλητήρια και γόβες

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

Μερικές άβολες αλήθειες για το deal Euronext - ΕΧΑΕ

tags:
ΣΥΡΙΖΑ
Νέα Αριστερά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider