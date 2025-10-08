Ορκίστηκε βουλευτής ο Θ. Δρίτσας - Προσχώρησε στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Τoν oριζόμενo από τo Σύνταγμα όρκο έδωσε, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εντάχθηκε ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος κατέλαβε τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά την ορκωμοσία του, ο κ. Δρίτσας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία δήλωσε ανεξάρτητος βουλευτής.

Ακολούθησε επιστολή του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία δήλωσε ότι ο κ. Δρίτσας προσχωρεί στην ΚΟ Νέας Αριστεράς και ακολούθως νέα επιστολή του κ. Δρίτσα, με την οποία δήλωσε ότι εντάσσεται στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

Σημειώνεται πως ο κ. Δρίτσας αντικατέστησε τον κ. Τσίπρα, ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Πειραιώς αλλά έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά από το 2023.

Πλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 25 βουλευτές, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς έχει 12 βουλευτές.