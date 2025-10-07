Πεντάγωνο: Συνεχίζεται η επανεξέταση της τριμερούς συμφωνίας AUKUS

Η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν την AUKUS πιο βιώσιμη.

Το Πεντάγωνο εξακολουθεί να επανεξετάζει το πρόγραμμα παράδοσης πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία στο πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας AUKUS, δήλωσε σήμερα ο Τζον Νο, αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, αρμόδιος για την περιοχή της Ανατολικής Ασίας.

Ο Τζον Νο, ο οποίος προορίζεται να αναλάβει υφυπουργός Άμυνας, αρμόδιος για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, δήλωσε ότι η ναυπήγηση υποβρυχίων κλάσης Virginia πρέπει να αυξηθεί από 1,2 ετησίως σε 2,33 προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων της συμφωνίας.

Εξέφρασε την πεποίθηση πως η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν την AUKUS πιο βιώσιμη, συμπληρώνοντας πως ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα συζητήσει με τον υφυπουργό Έλμπριτζ Κόλμπι επί συγκεκριμένων προτάσεων σε αυτό το ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ