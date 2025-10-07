Πεντάγωνο: Συνεχίζεται η επανεξέταση της τριμερούς συμφωνίας AUKUS

Το Πεντάγωνο εξακολουθεί να επανεξετάζει το πρόγραμμα παράδοσης πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία στο πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας AUKUS, δήλωσε σήμερα ο Τζον Νο, αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, αρμόδιος για την περιοχή της Ανατολικής Ασίας.
Ο Τζον Νο, ο οποίος προορίζεται να αναλάβει υφυπουργός Άμυνας, αρμόδιος για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, δήλωσε ότι η ναυπήγηση υποβρυχίων κλάσης Virginia πρέπει να αυξηθεί από 1,2 ετησίως σε 2,33 προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων της συμφωνίας.
Εξέφρασε την πεποίθηση πως η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν την AUKUS πιο βιώσιμη, συμπληρώνοντας πως ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα συζητήσει με τον υφυπουργό Έλμπριτζ Κόλμπι επί συγκεκριμένων προτάσεων σε αυτό το ζήτημα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ