Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ
Με τη λεζάντα «το ΕΣΥ αλλάζει», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε νέο βίντεο στο TikTok σχετικά με την αλλαγή στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Με τη λεζάντα «το ΕΣΥ αλλάζει», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε νέο βίντεο στο TikTok σχετικά με την αλλαγή στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο My Health App ή απλά καλείς στο 1566» εξήγησε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_

Το ΕΣΥ αλλάζει!

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

«Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν πάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις», σημειώνει στο βίντεο.

«Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 10.000.000 διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει», καταλήγει στη δήλωσή του.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής: Δεν εγκαταλείπει την πολιτική δράση - Ποιος παίρνει τη θέση του

Έρχεται η εφαρμογή ταχείας πρόσληψης για έκτακτες ανάγκες σε Σαββατοκύριακα και αργίες - Η διαδικασία

Αγροτικές επιδοτήσεις αναβάλλονται, βιολογικά στις καλένδες, οι 5 ρίζες του ελαιοκομικού μητρώου μας μάραναν...

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΕΣΥ
Νοσοκομεία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider